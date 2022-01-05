因應桃機群聚感染 新北籲1/17前拍照不脫口罩

因應桃園機場群聚感染，新北市府今天呼籲市民1月17日前拍照不要脫口罩，將全力備戰調整醫療量能，春節入境檢疫方案同住家人、防疫計程車司機、防疫旅館人員也公費篩檢。

新北市府上午舉行COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情防疫會議，衛生局長陳潤秋表示，同時有Delta與Omicron兩種變異毒株肆虐，疫情相當嚴峻；尤其，春節入境檢疫專案，在實施第2個星期境外移入確診病例升高。

陳潤秋表示，因應桃園機場出現4名確診本土病例，目前盤整新北醫療量能仍有空床可收治，但隨疫情變化，已要求專責醫院依計畫3日內恢復264床，及後續醫療整備分階段啟用病床，第一階段3日內開出652床，7日內徵用1043床，隨時迎戰。

陳潤秋表示，新北的診所持續監測社區，也持續維持31處社區篩檢站，近日觀察核酸檢測（PCR）篩檢量增加50%，也歡迎民眾隨時篩檢。

她說，新北市府針對春節檢疫方案的C方案，（10天檢疫旅館、4天居家檢疫、7天健康自主管理）的同住家人在第14天給予公費快篩。新北目前採取「10+4+7方案」檢疫人數共402人，申報家人人數630名。

交通局長鍾鳴時表示，春節防疫計程車隊與桃園機場防疫計程車服務對象不重疊，新北防疫計程車載送防疫旅館返家、外縣市接送、就醫採檢，駕駛員需接種2劑疫苗後才能執行業務。

衛生局說，除提供高風險人員公費快篩試劑，加強篩檢，防疫旅館第一線工作人員、防疫計程車司機，每週1次公費快篩。

觀光旅遊局長蔣志薇表示，目前防疫旅館有3456房間，要求業者落實防疫工作並增設酒精消毒點。呼籲業者造冊讓從業員工施打第3劑疫苗。

市長侯友宜聽取報告後表示，全球疫情並未和緩，英國、法國、美國都陸續創確診新高，阻絕境外是台灣不讓疫情肆虐的根本。希望中央重新盤整高風險國家入境時從嚴管理。「該調整步伐就要快速調整，全面備戰」，不要讓高風險國家的病毒有機會入侵台灣。

侯友宜除要求防疫旅館落實感染控制，嚴守紅黃燈區防線，也強調共同生活圈，要求新北市民儘量減少集會、外出全程配戴口罩，落實各項防疫措施。市民在17日以前，近距離拍照不要脫口罩，全力防範疫情破口。