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春節賣場將湧人潮 北市火災搶救演習保平安

中央社 / 台北5日電

因應農曆春節賣場將湧進購物人潮，台北市消防局今天在萬華區家樂福大賣場舉辦火災搶救演練，現場模擬美食街電線短路起火搶救，共動員近百人參與，以提升場所防災意識。

消防局今天發布新聞稿表示，為提供民眾在農曆春節期間能有個安全消費環境，第一救災救護大隊上午於萬華區的家樂福大賣場舉行火災搶救演練，以促進場所員工自衛消防編組應變能力。同時，也邀請轄內公共場所業者到場觀摩，提升場所防災意識。

消防局指出，演練情境設定為賣場1樓美食街店家因電線短路引起火災，造成商場內濃煙密佈，現場購物民眾即時發現後便利用手機視訊119報案，場所火警受信機也同時發出警報。

賣場員工發現火災後也立即啟動自衛消防編組，共計動員31人，進行初期滅火、避難引導、安全防護及救護等任務。

此外，消防局接獲報案後，也立即派遣各式救災救護車輛18輛、警消60人前往搶救，針對「自衛消防編組、傷患救護處理、指揮幕僚編組作業及快速救援小組、架設三節梯實施人命救助、破壞鐵捲門救助、雲梯車升梯救援、運用熱顯像儀、燈繩及燈箱入室搜救、繩索下降和籃式擔架應用救出、消防水線射水滅火」等項目進行演練，過程生動逼真。

消防局呼籲，農曆春節連假長達9天，民眾外出多日遊玩時，應注意家中電器設備要謹守「5不1沒有」觀念，以防範電器火災發生，分別為「用電不負載、電源插頭不長插、電線不捆綁、插頭不潮濕污損、電器周圍不放可燃物、沒有安全標章不用」。

火災 春節

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