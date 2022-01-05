炎亞綸過年加菜 手做鮮食餵毛孩
月底即將迎來農曆新年，藝人炎亞綸為讓流浪動物好過年，製作寵物鮮食水餃跟蘿蔔糕100份，為板橋動物之家流浪動物補充營養，希望在寒冷季節拋磚引玉，讓更多人一起做公益、認養，讓牠們早日找到自己的家。
藝人炎亞綸在Natural10創辦人鄒曉芳及李庭吾協助下，在台北料理教室開始製作鮮食，使用犬貓可吃、當季天然食材，製作營養水餃跟蘿蔔糕，炎亞綸多年來常在公開場所呼籲大眾宣導愛護觀念，親手下廚讓流浪動物享用鮮食。
炎亞綸表示，「毛寶貝對我們的愛都是無條件的，我也是自從家中養了狗後，讓我明白了甚麼是責任心和同理心，牠們教會我們的東西，遠比我們想像中的多很多。」他呼籲飼主在決定飼養動物前，就要有愛牠們一輩子的準備。
動保處表示，希望藉由與藝人合作機會，增加動物之家曝光率，讓更多流浪動物被看見。在眾人努力下增加認養機會。
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