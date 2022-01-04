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野柳地質公園鯨魚伴女王 漂流木變身藝品「鯨天動地」
交通部觀光局北觀處轄區擁有長達64公里美麗海岸線，野柳位於海岸線上一個凸出的岬角，每年從各地隨潮水漂來大量的海廢垃圾。野柳地質公園特別展示名為「鯨天動地」漂流木藝品，期能成為公園新地標，遊客都讚嘆維妙維肖。
北觀處表示，野柳地質公園致力推動環境教育，這次由北觀處、林務局、京典奇特有限公司、奧丁丁集團首次共同合作，將在10日在野柳地質公園展示名為「鯨天動地」漂流木藝品。園區也將規畫一系列以海廢為主軸的DIY體驗活動，與遊客一同「向海致敬」，希望能喚醒遊客多關注環境議題。
「鯨天動地」作品是一個漂流木，外型就像一隻鯨魚，每個角度看有不同感受，該藝品也具備了林務局所大力推動的「林產品生產追溯條碼(QR code)」，未來對於購買林產品的消費者也能多一層保障。
「鯨天動地」木藝品由京典奇特有限公司提供，近日設置完成後已吸引很多民眾拍照，10日將舉行剪綵記者會，將會詳細介紹漂流木的「身世」，不只是宣導海廢再利用的打卡新地標，園區以「海廢」為主軸，設計數套專屬奧丁丁販售之DIY體驗活動，第一季活動10日上架，未來將會深化多項合作方案，相關活動詳情可上北觀處及野柳地質公園官網、粉絲專頁。
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