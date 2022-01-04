快訊

中職／真的回來了！統一獅簽下胡金龍 重啟選手生涯

高雄姐弟相依靠賣便當維生 弟幫顧攤卻不慎遭貨車輾斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽明山美軍宿舍群疑規畫不當 大量停車場毀文化景觀

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
陽明山美軍宿舍堪稱北台灣最完整美軍宿舍群。圖／台灣銀行承租人提供
陽明山美軍宿舍堪稱北台灣最完整美軍宿舍群。圖／台灣銀行承租人提供

陽明山美軍宿舍群堪稱北台灣最完整美軍宿舍群，2008年登陸為文化景觀，但當地里長指出，宿舍群C區規畫不當，不顧植栽園景，還為滿足遊客停車需求，大肆開闢停車場，影響當地文化景觀及里民，引發民怨。北市文化局表示，已與所有權人台灣銀行協商提供車位，降低周遭文化景觀影響。

陽明山美軍宿舍群分散在山仔后仰德大道兩側，分為A至H共8區、118棟，占地4.2萬多坪，保有防空洞、停機坪等全國保存最好的冷戰軍事地景，見證台海危機與國際互動縮影，其中24棟為歷史建築，其餘屬於文化景觀。

但陽明里長黃裕倉反應，屬於文化景觀的C區規畫不當，為了滿足遊客停車需求，大肆開闢停車場，卻不顧植栽園景，影響文化景觀，加上大量遊客湧進，也造成當地里民不便，引發民怨。

北市停管處企畫科長楊遠明表示，民間停車場若要營業需要北市停管處申請，但如果是當地餐廳開闢的停車場，因是私有土地，且沒有實質營業作為，因此非市府管轄範圍。但民眾若有疑慮，可稽查餐廳是否違規營業，另也會評估當地交通是否因停車場壅塞，進一步做改善。

文化局表示，陽明山美軍宿舍群C區為台灣銀行所有與管理，文化局及停管處已與所有權人台灣銀行協商，在假日停車需求量較大時，開放鄰近的台灣銀行行員訓練所車位供當地里民及遊客使用，以疏緩遊客停車流量，減低周遭文化景觀影響，文化局也以老房子文化運動計畫活化該區老屋，使在地文化資產保有歷史文化價值。

陽明山美軍宿舍堪稱北台灣最完整美軍宿舍群。圖／台灣銀行承租人提供
陽明山美軍宿舍堪稱北台灣最完整美軍宿舍群。圖／台灣銀行承租人提供

停車場 宿舍 美軍 陽明山

延伸閱讀

沖繩縣單日爆增225例 駐當地美軍新增164例

嘉市文化局前科長遭控詐採購款230萬 他：無中飽私囊

日本沖繩疫情擴散 知事怒批美軍是防疫破口

象限儀座流星雨明清晨達最大值 陽明山周邊交管

相關新聞

疫情升溫北市年貨大街恐取消？柯文哲：照常舉辦

台北年貨大街將於1月15日登場，北市府除了與北市十大年貨商圈行銷，也因應疫情和東森購物、蝦皮購物線上、線下合作，對於桃園...

新北貢寮區行政大樓啟用 4機關進駐民眾洽公減少奔波

新北市民政局今天舉辦貢寮區行政大樓完工落成儀式，大樓位在貢寮環保公園，規畫貢寮區公所、調解會、戶政事務所和清潔隊進駐，周...

陽明山美軍宿舍群疑規畫不當 大量停車場毀文化景觀

陽明山美軍宿舍群堪稱北台灣最完整美軍宿舍群，2008年登陸為文化景觀，但當地里長指出，宿舍群C區規畫不當，不顧植栽園景，...

漳和溼地重啟後首波導覽 在地居民今搶先體驗豐富生態

中和區「漳和溼地」整修在去年11如期完工，現在生態復育成功，還會有專人解說，是休閒與感受生態的好去處，新北市府今明兩日迎...

大巨蛋工人墜樓骨折 北市勞動局加重懲處罰6萬元

北市信義區大巨蛋去年12月發生工安意外，一名35歲男性施工人員跌落地下4樓造成左大腿骨折，北市勞動局今表示，將開罰遠雄巨...

瑞芳圖書館舊址變身成公園 名「建成」感念土地捐贈人

新北市瑞芳圖書館遷址重建，市府在圖書館舊址闢建特色公園，打造彩虹書本意象遊具。新北市長侯友宜今天前往主持揭牌儀式，歡迎大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。