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陽明山美軍宿舍群疑規畫不當 大量停車場毀文化景觀
陽明山美軍宿舍群堪稱北台灣最完整美軍宿舍群，2008年登陸為文化景觀，但當地里長指出，宿舍群C區規畫不當，不顧植栽園景，還為滿足遊客停車需求，大肆開闢停車場，影響當地文化景觀及里民，引發民怨。北市文化局表示，已與所有權人台灣銀行協商提供車位，降低周遭文化景觀影響。
陽明山美軍宿舍群分散在山仔后仰德大道兩側，分為A至H共8區、118棟，占地4.2萬多坪，保有防空洞、停機坪等全國保存最好的冷戰軍事地景，見證台海危機與國際互動縮影，其中24棟為歷史建築，其餘屬於文化景觀。
但陽明里長黃裕倉反應，屬於文化景觀的C區規畫不當，為了滿足遊客停車需求，大肆開闢停車場，卻不顧植栽園景，影響文化景觀，加上大量遊客湧進，也造成當地里民不便，引發民怨。
北市停管處企畫科長楊遠明表示，民間停車場若要營業需要北市停管處申請，但如果是當地餐廳開闢的停車場，因是私有土地，且沒有實質營業作為，因此非市府管轄範圍。但民眾若有疑慮，可稽查餐廳是否違規營業，另也會評估當地交通是否因停車場壅塞，進一步做改善。
文化局表示，陽明山美軍宿舍群C區為台灣銀行所有與管理，文化局及停管處已與所有權人台灣銀行協商，在假日停車需求量較大時，開放鄰近的台灣銀行行員訓練所車位供當地里民及遊客使用，以疏緩遊客停車流量，減低周遭文化景觀影響，文化局也以老房子文化運動計畫活化該區老屋，使在地文化資產保有歷史文化價值。
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