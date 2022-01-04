漳和溼地重啟後首波導覽 在地居民今搶先體驗豐富生態

中和區「漳和溼地」整修在去年11如期完工，現在生態復育成功，還會有專人解說，是休閒與感受生態的好去處，新北市府今明兩日迎來首波導覽參觀民眾。參與民眾表示，濕地內物種豐富，雖然不熟悉，但因有志工導覽，所以學到不少生態知識。

漳和溼地是新北市首座都會型人工溼地，但因濕地內橋梁工程與維管預算問題自2014年開始封閉，後經在地民代向市府及中央爭取經費後整修，並於去年12月20日開放試營運及預約導覽。

市府今明兩日安排居住或就讀於中和地區之民眾搶先體驗首波導覽解說服務，每場次僅有20位名額。參與民眾表示，走進濕地可以發現到豐富的生態系統，雖然不是很熟悉，但因為有志工協助導覽，因此從中學習到不少生態知識。

立委江永昌表示，溼地採自然淨化工法，因此具有汙水處理、滯洪調節、生態保育、棲地復育、環境教育等多面向功能。濕地生態復育成效良好，統計顯示目前已有鳥類90種、蝴蝶116種、蜻蜓及豆娘48種、植物384種，其中不乏許多特別生物，導覽過程能讓民眾寓教於樂。