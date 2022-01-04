快訊

本土4例確定是「機場群聚」 指揮中心啟動三防疫作為

不滿故事館開張！鳳飛飛獨子揚言提告 桃園市政府回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大師揮毫送春聯 淡水民眾捐雲端發票做公益

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，民眾捐雲端發票或新申辦手機票碼，就可以換取大師的春聯。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，民眾捐雲端發票或新申辦手機票碼，就可以換取大師的春聯。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票春聯活動，為推廣雲端發票減少使用紙本發票，特別限定只能捐雲端發票或新申辦手機票碼，就可以換取大師的春聯，而這些發票將會捐出去給弱勢團體，希望在送春聯的同時，還能夠集合社會愛心，做公益。

再過不到一個月就是傳統農曆新年，為了讓大家提前感受過年氣氛，在淡水區市民聯合服務中心大樓一樓大廳，由新北市稅捐處淡水分處，舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，特別邀請到了知名書法老師，唐菁一起來寫春聯，活動時間一到，就吸引許多民眾前來將手機上的雲端發票捐出，換取一張一張的精美春聯。

新北市稅捐處淡水分處主任葉淑儀表示，今年有別於以往，為了推廣雲端發票，減少使用紙本發票，提倡環保，特別限定只能捐雲端發票，或新申辦手機條碼，就可以換取大師的春聯。另外能夠領取刮刮卡，最高有價值六千元的禮券，讓捐發票換春聯，還能夠做公益一舉兩得，稅捐處淡水分處也說，希望在農曆年節到來，提前讓大家感受過年氣氛。

主任葉淑儀說，這一次邀請到唐菁老師，也是稅捐處書法社團的老師，來為現場民眾寫春聯，只要民眾捐出雲端發票一張，或是新申辦手機條碼，就可以換取一幅春聯，而這些發票將會捐出去給弱勢團體，希望在送春聯的同時，還能夠集合社會愛心，做公益。

發票 春聯

延伸閱讀

日本火山浮石 淡水洲子灣岸際綿延1萬平方公尺

不再淚灑乳房檢查室 淡水馬偕引進超音波掃瞄儀

大師上大雪山揮毫春聯 臉書按讚有機會帶回家

新北淡水跨河煙火秀吸引逾6萬人 散場未大塞車

相關新聞

陽明山美軍宿舍群疑規畫不當 大量停車場毀文化景觀

陽明山美軍宿舍群堪稱北台灣最完整美軍宿舍群，2008年登陸為文化景觀，但當地里長指出，宿舍群C區規畫不當，不顧植栽園景，...

大巨蛋工人墜樓骨折 北市勞動局加重懲處罰6萬元

北市信義區大巨蛋去年12月發生工安意外，一名35歲男性施工人員跌落地下4樓造成左大腿骨折，北市勞動局今表示，將開罰遠雄巨...

野柳地質公園鯨魚伴女王 漂流木變身藝品「鯨天動地」

交通部觀光局北觀處轄區擁有長達64公里美麗海岸線，野柳位於海岸線上一個凸出的岬角，每年從各地隨潮水漂來大量的海廢垃圾。野...

低收戶免費看電視 紅樹林有線巡迴收件

低收入戶免費收視有線電視服務，每年低收證明都需要重新申辦，為了服務偏遠收視區的低收家戶，紅樹林有線電視從萬里區公所開跑，開設專櫃辦理低收申請下鄉收件，本週四還會到金山，而下週將會到石門與三芝，歡迎北海岸有需要的低收鄉親，留意各場次時間就近申辦。

基隆河增自行車道近完工 汐止民眾盼綠化

汐止區福德一路旁的基隆河自行車道，之前因為沒有串聯，造成民眾運動休閒很不方便，而現在步道銜接工程接近完工，附近居民就希望沿線能夠植栽綠美化，所以，今(4)日新北市議員張錦豪會勘，將協助申請櫻花或其他灌木類植栽，綠化基隆河沿線步道。

大師揮毫送春聯 淡水民眾捐雲端發票做公益

新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，為推廣雲端發票減少使用紙本發票，特別限定只能捐雲端發票或新申辦手機票碼，就可以換取大師的春聯，而這些發票將會捐出去給弱勢團體，希望在送春聯的同時，還能夠集合社會愛心，做公益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。