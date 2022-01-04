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大師揮毫送春聯 淡水民眾捐雲端發票做公益
新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，為推廣雲端發票減少使用紙本發票，特別限定只能捐雲端發票或新申辦手機票碼，就可以換取大師的春聯，而這些發票將會捐出去給弱勢團體，希望在送春聯的同時，還能夠集合社會愛心，做公益。
再過不到一個月就是傳統農曆新年，為了讓大家提前感受過年氣氛，在淡水區市民聯合服務中心大樓一樓大廳，由新北市稅捐處淡水分處，舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，特別邀請到了知名書法老師，唐菁一起來寫春聯，活動時間一到，就吸引許多民眾前來將手機上的雲端發票捐出，換取一張一張的精美春聯。
新北市稅捐處淡水分處主任葉淑儀表示，今年有別於以往，為了推廣雲端發票，減少使用紙本發票，提倡環保，特別限定只能捐雲端發票，或新申辦手機條碼，就可以換取大師的春聯。另外能夠領取刮刮卡，最高有價值六千元的禮券，讓捐發票換春聯，還能夠做公益一舉兩得，稅捐處淡水分處也說，希望在農曆年節到來，提前讓大家感受過年氣氛。
主任葉淑儀說，這一次邀請到唐菁老師，也是稅捐處書法社團的老師，來為現場民眾寫春聯，只要民眾捐出雲端發票一張，或是新申辦手機條碼，就可以換取一幅春聯，而這些發票將會捐出去給弱勢團體，希望在送春聯的同時，還能夠集合社會愛心，做公益。
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