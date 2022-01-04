基隆河增自行車道近完工 汐止民眾盼綠化

汐止區福德一路旁的基隆河自行車道，之前因為沒有串聯，造成民眾運動休閒很不方便，而現在步道銜接工程接近完工，附近居民就希望沿線能夠植栽綠美化，所以，今(4)日新北市議員張錦豪會勘，將協助申請櫻花或其他灌木類植栽，綠化基隆河沿線步道。

康福里長曾淑蘭指出，很謝謝議員張錦豪協助爭取自行道步道，花了兩年時間現在已經接近完工，希望能夠在坡道做一些植栽增加景觀，讓未來在這裡散步休閒的民眾有更美好的景色。

現場不少社區居民都來關心，以福德一路的生活大國社區來說，前幾年已經在社區周邊種了六、七十株的櫻花，所以，居民們說，現在新的步道快做好了，希望能夠沿著基隆河的河濱步道也能種櫻花，讓景觀更漂亮。

新北市議員張錦豪表示，在基隆河岸有一些社區建議在一些高灘地能夠進行一些綠化，所以，今天找了相關單位來會勘，希望能種一些櫻花或是灌木，主要是因為居民們都希望在步道旁能有更好的景觀，種一些樹木也能遮蔭，會勘討論後，也將協助申請植栽苗木，讓河岸景觀更美。