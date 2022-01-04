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低收戶免費看電視 紅樹林有線巡迴收件

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
紅樹林有線電視從萬里區公所開跑，開設專櫃辦理低收申請下鄉收件。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林有線電視從萬里區公所開跑，開設專櫃辦理低收申請下鄉收件。 圖／紅樹林有線電視提供

低收入戶免費收視有線電視服務，每年低收證明都需要重新申辦，為了服務偏遠收視區的低收家戶，紅樹林有線電視從萬里區公所開跑，開設專櫃辦理低收申請下鄉收件，本週四還會到金山，而下週將會到石門與三芝，歡迎北海岸有需要的低收鄉親，留意各場次時間就近申辦。

萬里區長粘雪琴指出，低收證明文件規定由政府每年重新評估並核發，因此針對有線電視的低收的免費收視也是每年重新收件，為了讓偏遠服務區的低收家戶更方便，紅樹林有線電視近來開始到北海岸各區公所巡迴收件，相當貼心的是，若是錯過了所在地區的收件服務，還可以採取郵寄申請書申請，除了相當感謝紅樹林周到細心的服務，也讓地方鄉親不論是低收還是獨老都受到溫馨照顧。

紅樹林有線電視在北海岸地區將還有三場的低收收件服務，1/6在金山區公所、1/11在石門區公所、1/12在三芝區公所，都是上午10點到12點，歡迎有需要的低收家戶在服務時間內前往申請辦理，一年申請一次，千萬別讓權益睡著了。

低收入戶 有線電視

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