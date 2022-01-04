疫情升溫北市年貨大街恐取消？柯文哲：照常舉辦

台北年貨大街將於1月15日登場，北市府除了與北市十大年貨商圈行銷，也因應疫情和東森購物、蝦皮購物線上、線下合作，對於桃園市出現4例本土，其中1例為Omicron變異株，外界好奇年貨大街是否取消，台北市長柯文哲表示，鼓勵採線上方式減少人潮，但真的該停就停。

柯文哲今下午出席士林區里長座談會，針對疫情升溫，年貨大街是否取消，柯表示，鼓勵採線上方式，線上、線下進行，今年與蝦皮購物及東森購物合作，民眾同樣可在線上購買，減少人潮；實體不搭棚，但還是會賣年貨。

副市長黃珊珊補充，年貨大街照常舉辦，各商圈都有做好準備，線上部分增加蝦皮購物及東森購物，年貨可在線上購買，讓大家正常生活；至於是否禁止試吃？柯文哲馬上回應，禁止試吃，黃珊珊則說，本來就不能邊走邊吃。

對於桃園出現4例本土個案，北市針對疫情是否有更嚴格的措施，柯文哲表示，就是且戰且走，與病毒共存，但仍秉持理性、務實、科學態度，但若疫情蔓延太厲害，還是會「卡」掉，沒有的話就盡量照常舉辦。

「不要搞到最後餓死的比病死的多」，柯文哲強調，北市會監看、科學分析，真的該停就會停，若沒達到停辦標準就盡量正常生活，採用線上、線下的目的就是減少人潮。