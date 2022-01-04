新北貢寮區行政大樓啟用 4機關進駐民眾洽公減少奔波
新北市民政局今天舉辦貢寮區行政大樓完工落成儀式，大樓位在貢寮環保公園，規畫貢寮區公所、調解會、戶政事務所和清潔隊進駐，周邊畫設汽機車停車位。四單位分設出入口，兼顧管理及使用便利，民眾未來洽公可免去不少奔波之苦。
貢寮行政中心位在台2丙線旁，2019年12月開工，歷經1年7個月工期，克服種種困難，去年7月完工，總工程經費約2億3000萬元。行政大樓為4層樓建築，規劃綠建築及智慧應用。
大樓正面利用陽台及裝飾板，構成貢寮英文譯名「Gongliao」的GL字樣，深具在地特色。 全棟空調、給排水及電氣通信管路，都採明管明線設計，提升水電安全。建築基地以小喬木、灌木及花草密植混種，達到生態複層效果，呼應永續節能減碳。
新北市長侯友宜今天上午出席貢寮區行政大樓啟用典禮時，回顧原貢寮區公所位於山坡地旁，舊式磚造建築已使用超過60年，雖經幾次結構加強補救，仍有漏水及屋齡超過使用年限等安全問題，最後在市府與地方共同努力下，促成全新大樓誕生。
民政局長柯慶忠表示，行政大樓除提供完備的行政服務，相信未來能提供更優質的服務效能。新大樓建築設計貼近在地好山好水，大大延伸了環保公園綠意。
貢寮區長鍾耀磊說，行政大樓所在地未來將成為嶄新行政生活圈，為地方注入更多活力。公所會與地方齊心努力，提供居民簡便優質的公共服務品質，共創地方繁榮發展。
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