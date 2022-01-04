瑞芳圖書館舊址變身成公園 名「建成」感念土地捐贈人

新北市瑞芳圖書館遷址重建，市府在圖書館舊址闢建特色公園，打造彩虹書本意象遊具。新北市長侯友宜今天前往主持揭牌儀式，歡迎大小朋友來遊玩。圖書館舊址土地由已故耆老李建成捐獻，公園取名「建成公園」，侯特地向出席的李建成後人表達感謝。

新北工務局長詹榮鋒說，瑞芳郵局旁的圖書館有近50年歷史，出現漏水及耐震能力不足問題。市府與地方人士取得共識，決定距離舊館不到100公尺的區民廣場興建新館，1樓規畫多用途晴雨廣場，保留原有廣場的機能及通透性。舊館基地改建公園還給民眾，兩全其美。

建成公園完工多時，但兒童遊具近日才通過檢驗，延到今天舉辦揭牌儀式。侯友宜說，今早前往公園途中，看到一群婆婆媽媽在新館晴雨廣場跳舞，顯示有達到當初規劃的效果。舊館基地改建「翻閱書本」主題公園，讓民眾多一處活動地點，又不違背土地捐贈者的心意。

李建成早年捐贈土地興建圖書館，一生熱心公益。館內設置李建成伉儷銅像表彰義行，分由故總統蔣中正、副總統嚴家淦題字「積厚揚芬」、「懿德貽微」 。舊館拆除改建公園，市府規畫將兩人銅像設在園區右側，並增設紀念牌述說公園歷史。