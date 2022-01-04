快訊

臥龍洞失聯情侶找到了！2人陳屍樹林 搜救員爆詭異巧合

瑞芳圖書館舊址變身成公園 名「建成」感念土地捐贈人

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳圖書館遷址重建，舊址闢建特色公園。新北市長侯友宜今天主持公園揭牌儀式，並在昔日土地捐贈人李建成夫婦銅像前表達景仰之意。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳圖書館遷址重建，舊址闢建特色公園。新北市長侯友宜今天主持公園揭牌儀式，並在昔日土地捐贈人李建成夫婦銅像前表達景仰之意。記者邱瑞杰／攝影

新北市瑞芳圖書館遷址重建，市府在圖書館舊址闢建特色公園，打造彩虹書本意象遊具。新北市長侯友宜今天前往主持揭牌儀式，歡迎大小朋友來遊玩。圖書館舊址土地由已故耆老李建成捐獻，公園取名「建成公園」，侯特地向出席的李建成後人表達感謝。

新北工務局長詹榮鋒說，瑞芳郵局旁的圖書館有近50年歷史，出現漏水及耐震能力不足問題。市府與地方人士取得共識，決定距離舊館不到100公尺的區民廣場興建新館，1樓規畫多用途晴雨廣場，保留原有廣場的機能及通透性。舊館基地改建公園還給民眾，兩全其美。

建成公園完工多時，但兒童遊具近日才通過檢驗，延到今天舉辦揭牌儀式。侯友宜說，今早前往公園途中，看到一群婆婆媽媽在新館晴雨廣場跳舞，顯示有達到當初規劃的效果。舊館基地改建「翻閱書本」主題公園，讓民眾多一處活動地點，又不違背土地捐贈者的心意。

李建成早年捐贈土地興建圖書館，一生熱心公益。館內設置李建成伉儷銅像表彰義行，分由故總統蔣中正、副總統嚴家淦題字「積厚揚芬」、「懿德貽微」 。舊館拆除改建公園，市府規畫將兩人銅像設在園區右側，並增設紀念牌述說公園歷史。

紀念牌文字指出，建成公園前身為瑞芳圖書館， 成為在地學子勤奮向學最佳場域。圖書館歷盡風霜產生耐震力不足及龜裂漏水等問題，為提供民眾安全舒適閱讀學習空間，遷址興建新館後，在原基地興建公園兼兒童遊樂場，優化在地居民人文及休閒空問，可說是一舉兩得。

新北市瑞芳圖書館遷址重建，舊址闢建特色公園。新北市長侯友宜今天主持公園揭牌儀式，並在昔日土地捐贈人李建成的後人表達謝意。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳圖書館遷址重建，舊址闢建特色公園。新北市長侯友宜今天主持公園揭牌儀式，並在昔日土地捐贈人李建成的後人表達謝意。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳圖書館遷址重建，舊址闢建特色公園，新北市長侯友宜今天主持公園揭牌儀式。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳圖書館遷址重建，舊址闢建特色公園，新北市長侯友宜今天主持公園揭牌儀式。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳圖書館遷址重建，舊址闢建特色公園，新北市長侯友宜今天聽取簡報後主持公園揭牌儀式。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳圖書館遷址重建，舊址闢建特色公園，新北市長侯友宜今天聽取簡報後主持公園揭牌儀式。記者邱瑞杰／攝影

圖書館 瑞芳

延伸閱讀

啟動閱讀新體驗 新北青少年圖書館陪你「哈韓」

新北瑞芳建成公園啟用 彩虹書本遊具體驗翻閱樂

土地漲價總數額抵減 兩錯誤

瑞芳吉慶里入口改善 黑金礦車意象很吸睛

相關新聞

春節將至！北市警加強交通疏導 還備加油瓶為車輛補油

農曆春節連假將至，北市各大年貨商圈、花卉、蔬果、漁貨市場、大賣場及百貨公司等，將陸續湧入採辦年貨人、車潮，北市警察局針對...

影／吃小吃被解讀選總統起手式 侯友宜：跟選什麼無關

新北市長侯友宜藉小吃店用餐照片，在臉書貼文指百業歷經疫情寒冬，又面臨通膨考驗，「我們的國家要如何開對藥方，是主政者絕對無...

候鳥來台度冬 新北嚴防禽流感入侵

台灣禽場去年11月份出現新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒後，截至去年12月31日止全台有23個禽場感染禽流感疫情，撲殺...

瑞芳圖書館舊址變身成公園 名「建成」感念土地捐贈人

新北市瑞芳圖書館遷址重建，市府在圖書館舊址闢建特色公園，打造彩虹書本意象遊具。新北市長侯友宜今天前往主持揭牌儀式，歡迎大...

啟動閱讀新體驗 新北青少年圖書館陪你「哈韓」

新北市青少年圖書館啟動閱讀新體驗，參考高中生討論度最高的韓流及發燒科技話題，自1月15日開始推出一系列「韓流&科技趨勢」...

語音解說免花錢！ 逛陶博館手機就是導覽機

過往民眾參觀博物館、美術館等展場，除了花錢買門票，若想更詳細了解展覽作品，通常還需押證件、花費約百元租用語音導覽機，不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。