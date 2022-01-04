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啟動閱讀新體驗 新北青少年圖書館陪你「哈韓」

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市青少年圖書館自1月15日開始推出一系列「韓流&科技趨勢」講座。圖／新北圖書館提供
新北市青少年圖書館自1月15日開始推出一系列「韓流&科技趨勢」講座。圖／新北圖書館提供

新北市青少年圖書館啟動閱讀新體驗，參考高中生討論度最高的韓流及發燒科技話題，自1月15日開始推出一系列「韓流&科技趨勢」講座，並貼合主題推出不同面向，如彩妝、韓劇、美食，及自媒體打造等講座。

新北市青少年圖書館「韓流&科技趨勢」學習講座，將於1月15日(六)起陸續推出，首場「漫談韓劇崛起關鍵—韓流現象的觀察與學習」邀請媒體人鍾志鵬，剖析浪漫韓劇背後的現實韓國社會；3月邀請抖音創作主串串李川，告訴大家運用抖音創造千萬流量。

4月現任歌劇魅影的彩妝師吳昌儒Nigel，將教大家韓風流行的彩妝與保養；5月小編訓練班講師吳禹璇，分享如何創作吸睛的「迷因」梗圖；8月人氣Youtuber阿晋則介紹「韓國第一YouTube人氣自媒體Know-How」，教孩子成為人氣自媒體。

另外，光穹遊戲創辦人陳崑元、玩家數位營運長尼歐、以及韓國旅遊書「哈『韓』有道—只玩首爾哪夠！」作者小瑪莉等接力開講。

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