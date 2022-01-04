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影／吃小吃被解讀選總統起手式 侯友宜：跟選什麼無關

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜在臉書張貼小吃店用餐照片，指百業歷經疫情寒冬，又面臨通膨考驗，「是主政者絕對無可迴避的責任」，被稱為「選總統的起手式」。圖／取自侯友宜臉書
新北市長侯友宜在臉書張貼小吃店用餐照片，指百業歷經疫情寒冬，又面臨通膨考驗，「是主政者絕對無可迴避的責任」，被稱為「選總統的起手式」。圖／取自侯友宜臉書

新北市長侯友宜藉小吃店用餐照片，在臉書貼文指百業歷經疫情寒冬，又面臨通膨考驗，「我們的國家要如何開對藥方，是主政者絕對無可迴避的責任」。外界稱這是他「選總統的起手式」，侯友宜今天回應，受疫情傷害最大的是小吃店、路邊攤等庶民經濟，希望大家多多捧場，跟他做什麼、選什麼沒關係。

侯友宜2日晚上上傳小吃店用餐照片到臉書粉絲專頁，貼文中說百業歷經最嚴峻的疫情寒冬，現在又要面臨通膨的劇烈考驗，我們的國家要如何開對藥方，是主政者絕對無可迴避的責任。身在新北市長也會全力以赴，振興地方經濟，個人並以持續以行動挺店家、挺攤商，讓地方經濟再度活絡起來。

新北市前市長、國民黨主席朱立倫3日也在臉書文「物價『漲潮』中，政府還在睡？」指去年好多老味道因為疫情衝擊收攤了，好不容易撐過去的小店家，現在又面臨原物料價格上揚的壓力，漲與不漲都是兩難。不漲怕虧損，漲價又怕消費者抵制。物價「漲潮」看不到盡頭，餐飲業的寒冬也仍在持續。

對於「老長官」呼應論點，侯友宜今早到瑞芳為新闢公園揭牌，接受媒體訪問時說，這段時間因為疫情影響，加上物價高漲，但市民的薪水只有微調，所以大家的生活壓力確實非常的大。主政者應該好好關心民生問題，以及受到經濟傷害的民眾，讓他們能夠恢復正常生活。

侯說，物價確實帶給民眾生活更嚴峻的挑戰，要好好去解決物價平衡問題，大家要多用心在民生議題，這也才是現在大家更應該面對解決的。

侯友宜吃小吃的貼文被外界解讀為「選總統的起手式」，侯說，他在菜市場長大，經常到各地吃小吃。疫情期間受害最大的是庶民經濟，像小吃店、路邊攤，最艱苦的是這些人。「做市長的人」要感同身受，要知道庶民經濟才是最要關心的重點，他沒有去吃，也會購買外帶。

侯友宜表示，那一家店他常常去外帶，那一天剛好有點空，就進店內吃，隨扈在外面隨手拍了照片。他覺得要用感同身受的心情看這些民生小店，希望大家給他們多多鼓勵、多多捧場，希望他們能夠度過難關。這是他覺得最重要的，跟他做什麼、選什麼都沒關係。他拜託大家去這些小店捧場，現在經濟最困難的就是這些人，我們要好好疼惜跟支持。

新北市長侯友宜在臉書張貼小吃店用餐照片被稱「選總統的起手式」，他回應拜託大家去這些小店捧場，這跟他做什麼、選什麼都沒關係。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜在臉書張貼小吃店用餐照片被稱「選總統的起手式」，他回應拜託大家去這些小店捧場，這跟他做什麼、選什麼都沒關係。記者邱瑞杰／攝影

侯友宜

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