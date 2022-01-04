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蘇錦雄遞補新北市議員 盼推動原民文藝及長照

中央社 / 新北4日電

新北市議員忠仁．達祿斯涉嫌行賄判刑確定後遭解除職務，由蘇錦雄遞補。蘇錦雄今天在族人歌舞祝福下完成宣誓就職，他表示，未來會努力推動原民文藝及長照。

新北市議員忠仁．達祿斯涉嫌行賄遭判刑，台灣高等法院台中分院判決上訴駁回確定，行政院依地制法解除新北市議員職務，中選會日前公告由落選人中最高票的蘇錦雄Paylang．Caya遞補。

新北市議會今天辦理蘇錦雄宣誓就職，在族人歌舞祝福及議長蔣根煌主持下，由新北地方法院庭長張誌洋監誓完成宣誓就職。蔣根煌歡迎蘇錦雄和所有議員同仁一起努力監督市政、反映民意，為市民謀求最大福祉。新北市政府各局處首長觀禮並道賀。

蘇錦雄目前是三鶯地區部落文化健康站負責人，本身也擔任照顧服護員，他接受媒體聯訪時表示，離下屆議員選舉不到一年，他會勤跑每一個地方，未來希望推動原住民藝術文化，也希望能推動設置原民籍居服員，以族語提供族人更好的照顧服務。

新北市議會秘書長陳王正源表示，每屆都有議員因司法判決解除職務及辦理遞補作業，蘇錦雄是第3屆第1件遞補議員。議會原有66席，因國民黨籍議員唐慧琳癌逝減為65席，國民黨團因忠仁．達祿斯解職，人數減為31席，民進黨團因蘇錦雄加入而增加為27席，拉近朝野差距。

民進黨團幹事長張志豪表示，多了一席原民籍議員，實屬不易，黨團未來會加強關注原民議題及相關預算。黨團人數雖仍比國民黨團少，但仍會用最大戰力做好監督市政工作。

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