快訊

桃機3清潔工確診搭同交通車 傳1防疫計程車司機也中標

過年最夯刮刮樂來了！「2000萬超级紅包」名額比去年多2個

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北通不要再當了！資訊局:擴充設備預計1/20完成上線

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
超尷尬！柯文哲昨天抽出台北熊好券第二波中獎名單，竟在記者會當下，柯查看是否中獎時，台北通又當機。記者林麗玉／攝影
超尷尬！柯文哲昨天抽出台北熊好券第二波中獎名單，竟在記者會當下，柯查看是否中獎時，台北通又當機。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲昨天抽出台北熊好券第二波中獎名單，竟在記者會當下，柯查看是否中獎時，台北通又當機，對於台北通頻當機，屢屢引發民怨，台北市資訊局今天表示，台北通與雲平台相關擴充容量設備因全球晶片短缺，導致系統擴充延宕，不過去年底設備材料陸續到貨，正進行設備的整合測試及資料移轉作業，預計1月20日可完成部署上線。

資訊局表示，昨天的服務異常狀況，是因市政雲平台委外廠商，因熊好券第二波的大流量，評估後調整網路系統組態，並進行系統重啟，但因作業時間超過預計，造成過程中網路系統服務異常近三十分鐘，才會影響民眾使用台北通系統。

資訊局說，服務異常並非台北通或熊好券系統當機所致，將會釐清相關作業疏失，並依契約服務水準要求，追究相關責任。

台北通 北市 柯文哲

延伸閱讀

北市疫苗系統僅千人預約 柯文哲籲盡快打滿

熊好券抽籤台北通又當機 柯文哲：要再加強

元旦升旗罰站風波 柯文哲表示不在意

影／與韓國瑜合作？柯文哲：爭取跟每個人合作

相關新聞

候鳥來台度冬 新北嚴防禽流感入侵

台灣禽場去年11月份出現新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒後，截至去年12月31日止全台有23個禽場感染禽流感疫情，撲殺...

台北通不要再當了！資訊局:擴充設備預計1/20完成上線

台北市長柯文哲昨天抽出台北熊好券第二波中獎名單，竟在記者會當下，柯查看是否中獎時，台北通又當機，對於台北通頻當機，屢屢引...

樹林萬坪公園封閉13月 過年後重新亮相

面積廣達3025坪的新北市樹林區最大公園萬坪公園，前年樹林區公所耗費2100萬元修整步道、更新遊憩設施，原定工期7個月於...

新北青年局揭牌 單一窗口服務

新北青年有130萬人，全國最多，青年局昨起運作，有1.4億經費，3個科員工30人，將協助解決青年的問題。青年局表示，今年...

綠4新人爭出線 藍3席受挑戰

新北市新莊區因人口增加自成選區，第二選區五股、泰山及林口應選4席議員，民進黨預計最快今年3月辦初選，因選民結構變動，已有...

新北補助托兒設施 職業工會全沒申請

新北市勞動人口約207萬人，去年補助444萬元給100家企業辦理托兒服務及哺乳室，但329家職業工會有超過37萬會員，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。