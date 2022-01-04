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台北通不要再當了！資訊局:擴充設備預計1/20完成上線
台北市長柯文哲昨天抽出台北熊好券第二波中獎名單，竟在記者會當下，柯查看是否中獎時，台北通又當機，對於台北通頻當機，屢屢引發民怨，台北市資訊局今天表示，台北通與雲平台相關擴充容量設備因全球晶片短缺，導致系統擴充延宕，不過去年底設備材料陸續到貨，正進行設備的整合測試及資料移轉作業，預計1月20日可完成部署上線。
資訊局表示，昨天的服務異常狀況，是因市政雲平台委外廠商，因熊好券第二波的大流量，評估後調整網路系統組態，並進行系統重啟，但因作業時間超過預計，造成過程中網路系統服務異常近三十分鐘，才會影響民眾使用台北通系統。
資訊局說，服務異常並非台北通或熊好券系統當機所致，將會釐清相關作業疏失，並依契約服務水準要求，追究相關責任。
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