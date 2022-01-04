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候鳥來台度冬 新北嚴防禽流感入侵

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市動保處夜間輪值督導新北禽屠宰場防疫作為。圖／新北市動保處提供
新北市動保處夜間輪值督導新北禽屠宰場防疫作為。圖／新北市動保處提供

台灣禽場去年11月份出現新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒後，截至去年12月31日止全台有23個禽場感染禽流感疫情，撲殺16萬8740隻家禽，其中一例鵝場為新型H5N2及H5N5亞型混合感染，由於秋冬為禽流感好發季節及候鳥來台度冬之際，動保處呼籲家禽相關從業人員務必做好防範措施。

去年防檢局召開110年度禽流感視訊會議時表示，台灣正處於新興病毒入侵及病毒重組風險區域。今年出現的新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，與韓國及日本禽流感疫情病毒相同，而韓國及日本又是台灣候鳥路徑上游國家，顯見國際疫情來勢洶洶，透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入台灣禽場風險升高。

新北市動保處為防範禽流感，去年底完成禽場消毒160場、針對禽場、家禽理貨場、寵物鳥店及禽鳥繁殖場進行禽流感監測採樣完成25場次、481件次，防疫消毒車至禽流感高風險區域、野鴿聚集地消毒335場次。動保處並夜間督導新北家禽屠宰場68場次。

另外，樹林區蛋雞場業者場區使用密圍網，除可攔截灰塵，並阻隔病媒如鳥類、老鼠及蚊蠅攜帶病菌進入禽場，避免疾病傳播風險。新北市動保處表示，生物安全是禽場抵抗疾病第一道防線，務必遵守H5、H7亞型家禽流行性感冒防疫措施，加強禽舍防鳥設施，以免家禽與候鳥接觸，也要防堵犬、貓、野鼠及蚊蠅進入禽場，這些都有可能會攜帶病菌進入場區。

禽流感 疫情

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