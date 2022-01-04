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樹林萬坪公園封閉13月 過年後重新亮相

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
樹林區萬坪公園增設公園遊憩設施已完工，預計今年2月即可開放使用。圖／樹林區公所提供
樹林區萬坪公園增設公園遊憩設施已完工，預計今年2月即可開放使用。圖／樹林區公所提供

面積廣達3025坪的新北市樹林區最大公園萬坪公園，前年樹林區公所耗費2100萬元修整步道、更新遊憩設施，原定工期7個月於去年5月底完工，但距完工日已過7個月公園仍被圍籬封閉，民眾苦盼萬坪公園提早開放，新北市樹林區長表示，目前設施已完工驗收，正進行微調，預計過完年後即重新開放供民眾使用。

位在新北市樹林區的萬坪公園，面積雖有3025坪、但原遊憩設施不到200坪，為增加兒童遊戲空間、加寬行人步道等，新北市樹林區公所前年11月進行「樹林區景觀萬坪公園景觀即遊憩設施改善工程」，除了擴大兒童遊樂設施，並新增如鞦韆、滑索、吊床等設施。

而原訂去年5月完工，但受疫情影響國外訂製的遊具無法到港，使工程遲遲無法完工，截至目前公園外觀仍是整片圍籬封鎖，無法進入使用，民眾盼望公園能早日開放，提供居民休閒場所。

新北市樹林區長王坤南表示，萬坪公園改善工程目前皆已完工，遊憩設施也已經經過驗收，目前正進行細部微調改善，預計過完農曆年、今年2月即可開放使用。

樹林區萬坪公園增設公園遊憩設施已完工，預計今年2月即可開放使用。圖／樹林區公所提供
樹林區萬坪公園增設公園遊憩設施已完工，預計今年2月即可開放使用。圖／樹林區公所提供
樹林區萬坪公園增設公園遊憩設施已完工，預計今年2月即可開放使用。圖／樹林區公所提供
樹林區萬坪公園增設公園遊憩設施已完工，預計今年2月即可開放使用。圖／樹林區公所提供

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