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歡樂耶誕城落幕 新北：超過400萬人次造訪

中央社 / 新北3日電
「2021新北歡樂耶誕城」於2日圓滿落幕，雖然受到疫情影響，總計仍吸引超過400萬人次造訪。圖／新北市觀旅局提供
「2021新北歡樂耶誕城」於2日圓滿落幕，雖然受到疫情影響，總計仍吸引超過400萬人次造訪。圖／新北市觀旅局提供

「2021新北歡樂耶誕城」於110年12月初開城，為期31天的耶誕活動在昨天圓滿落幕，雖然受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，總計仍吸引超過400萬人次造訪。

新北市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿，觀旅局長蔣志薇表示，在全球面對Omicron（COVID-19病毒變異株）疫情來勢洶洶之時，「新北歡樂耶誕城」做足各種防疫措施，感謝參與民眾展現高度自律，全程佩戴口罩並配合相關防疫措施，讓活動順利圓滿進行。

她表示，新北市不但創造出吸引全球目光的城市特色，也帶動了周邊商機，讓各地民眾再次感受到「新北歡樂耶誕城」的魅力與熱情，行銷出台灣最盛大的冬季節慶饗宴。

她表示，因為有大家的一起努力，才能夠讓「新北歡樂耶誕城」被世界看見，甚至有英國知名旅遊媒體「Wanderlust」推薦耶誕城的耶誕樹是「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹」，非常感謝活動期間堅守崗位的每一位工作人員的團結付出，成就了一場獲得國內外媒體推薦殊榮的耶誕節慶活動。

歡樂耶誕城 疫情

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