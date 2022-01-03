安排健康課程辦理共餐 汐止長老教會受表揚

新北市政府這幾年推動老人共餐，不少里辦公處、社區及宗教團體都加入，一起關心長輩，而在汐止的長老教會也成立社區松年關懷站，不但安排健康課程，老人共餐也的辦的不錯，所以，也受到新北政府的表揚。

為了關心社區長輩，汐止教會特地成立了社區松年關懷站，舉辦以來，包括每個星期安排不同課程，有健康活力操，訓練長輩的肌耐力，也讓他們動動腦減緩退化，中午時間到了，也安排了共餐，讓長輩輕鬆吃飯聊天，邁入第四年了，這次受到新北市政府肯定，他們也很開心。

汐止教會社區松年關懷站站長吳佳蓮表示，很高興有這個榮興代表汐止教會社區松年關懷站受獎，關懷站是2018年成立的，成立的宗旨就是希望長輩能能健康快樂、身心靈都健康平安，很感謝汐止區長能來頒發老人共餐績優獎。

信望里長楊順德說，關懷站每個星期都會安排多元課程，有健康操、醫學講座等等，接著中午就是老人共餐，因為成立是在里內，教會與里結合，互相配合，也越來越多里內銀髮長輩一起來上課、共餐。

汐止區長陳健民表示，很感謝汐止長老教會長期以來都一直很支持新北市政府的政策，在社區關懷部分，在長者這一塊付出很多，不管是課程安排或是老人共餐，也希望當疫情穩定之後，大家如果有空都可以出來參加教會的活動，那在關懷長輩，汐止很多像是宗教團體、里長都有共同在努力，如果各里或是鄰近有一些關懷據點，都希望長輩能夠多出來參加動一動，除了透過課程可以自我成長，也讓大家彼此能夠多一些交流。