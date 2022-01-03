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動線不佳 微笑單車捷運淡水站盼改善

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
捷運淡水站旁的YOUBIKE微笑單車站點動線不佳，新北市議員鄭宇恩要求市府交通局改善。 圖／紅樹林有線電視提供
捷運淡水站旁的YOUBIKE微笑單車站點動線不佳，新北市議員鄭宇恩要求市府交通局改善。 圖／紅樹林有線電視提供

捷運淡水站旁的YOUBIKE微笑單車站點，使用率非常高的據點，但也因為使用率頻繁，加上鄰近地不足，動線不佳，太多備用車影響市容的問題，因此，新北市議員鄭宇恩要求市府交通局改善。

新北市議員鄭宇恩表示，捷運淡水站旁的YOUBIKE站點，附近的人行道設施高出地面有20公分，出入口沒有設置坡道，讓民眾得用牽車的方式進出，使用者多半都自己將自行車抬上老街廣場。這也讓周末使用量大的時候，動線亂成一團，進出場相當耗時耗力。非常不方便，加上唯一平緩的出入口是直接通往車道，不僅相當不便，也相當危險。

鄭宇恩指出，這裡使用量大，導致需要大量的備用車在擺放在一旁，不僅佔空間也不美觀，在和相關單位現地會勘後確定，將會在大家平常抬車的位置，設置斜坡道作為出入口。另外也請交通局，於捷運站附近再尋覓一處合適的空地，增設一站 YOUBIKE2.0，像是金色水岸、殼牌倉庫那側的空地，分散在捷運站周邊借還車的需求。

捷運 淡水

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