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瑞芳吉慶里入口改善 黑金礦車意象很吸睛

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉慶里四腳亭早起會的入口處黑金礦車意象，經吉慶里長簡惠麗建議，市議員林裔綺協助爭取修繕經費完工。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉慶里四腳亭早起會的入口處黑金礦車意象，經吉慶里長簡惠麗建議，市議員林裔綺協助爭取修繕經費完工。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區吉慶里四腳亭早起會的入口處，早期雜草叢生，又這裡是多條道路的大路口，車來人往很多，吉慶里長簡惠麗就建議要改善整頓市容，在市議員林裔綺協助爭取修繕經費後，今(3)日一行人來視察完工後情形，前後景觀差很大，讓市容景觀變好了。

今(3)日吉慶里長簡惠麗就偕同市議員林裔綺一起來到四腳亭早起會的入口處，可以看到牆面上有一列黑金礦車的意象，上頭還寫有「歡迎蒞臨吉慶里」，這是近期才剛完工的入口意象改善工程，跟之前雜草叢生的樣子差很大。

吉慶里長簡惠麗說，這裡車來人往，也是通往快速道路的道路，早期雜草叢生，讓民眾抱怨環境髒亂，經過多次向議員建議，也感謝議員協助向市府爭取改善經費，現在景觀煥然一新。

市議員林裔綺說，另外在往早起會的道路，因為年久失修，早已破爛不堪，這次也一併爭取道路改善，現在道路更好行，也讓往早起會散步健走的人車安全更有保障。

員林 瑞芳 健走

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