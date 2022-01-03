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南市府半數局處預算未審 議員：開會時不要再遲到了！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會5日起將召開臨時會審查各局處預算，今天下午開程序委員會。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會5日起將召開臨時會審查各局處預算，今天下午開程序委員會。記者鄭惠仁／攝影

台南市尚有半數局處的預算未審查，因市議會前次臨時會多次散會、流會，且花在爭論、程序時間多受到批評。臨時會將在5日至14日召開，今天下午舉行程序委員會，多名議員希望在這10天的時間，不要再遲到而拖延開會，以提升議事效率。

台南市有28個局處，目前還沒審的局處有教育局、社會局、勞工局、民政局、秘書處、人事處、政風處、研考會、法制處、原民會、客委會、主計處、市議會，文化局則只審一半。因尚有半數單位的預算還沒審，市議會之前經政黨協商，從5日起到14日開臨時會，審查預算。

台南市議會下午舉行程序委員會，市議員蔡育輝籲請議員們能準時開會，他說，前一次臨時會遲到的人多，以致許多局處預算沒審，未達到臨時會預期目的，也遭到批評。希望這次臨時會，都能準時開會，不要遲到了還怪還怪主席散會，若應遲到又影響開會，無法認同臨時會再延長。希望各政黨都能督促議員準時開會，等預算審查完，大家才有時間拚選舉。

市議員郭鴻儀說，議員擔任主席時應要掌握議題主軸，當有人發言時南轅北側應制止，以提升議事效率。許又仁表示，之前臨時會普遍有遲到現象，建議審查預算時，對於可能因為政治立場不同而會有爭論致可能延宕的議題，應先做構通，放在後面審，不要一開始審就因爭吵而氣氛不佳。

市議會議長郭信良強調，一切依照議事程序，議員該到就應該要來，盡自己的本分，提升議事效率。

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