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澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

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台北樹蛙譜冬季戀歌 小蝌蚪借助東北季風返水域

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
每年的10月到隔年的3月之間，是台北樹蛙最活躍的季節。圖／北市動物園提供
每年的10月到隔年的3月之間，是台北樹蛙最活躍的季節。圖／北市動物園提供

台北市鄰近山區、包括台北市立動物園內的自然野地，每到冬季總傳出樹蛙「合唱團」的樂章，其實是求偶的歌聲。動物園表示，每年的10月到隔年的3月之間，是台北樹蛙最活躍的季節，牠們是台灣少數在冬天交配繁殖的蛙類，等受精卵孵化變成小蝌蚪後，藉著東北季風挾帶的雨水，重返水域。

動物園表示，台北樹蛙主要分布在濁水溪以北，近幾年動物園內台灣動物區入口及迎賓大紅鶴池的周邊，每到冬天都可以清楚聽到雄蛙們此起彼落的求偶叫聲。

動物園表示，每年的10月到隔年的3月之間，是台北樹蛙最活躍的季節，牠們是台灣少數在冬天交配繁殖的蛙類，長期演化過程中，發展出運用不同季節傳宗接代的繁殖策略。

動物園指出，當一波波的東北季風帶來降雨和冷空氣時，台北樹蛙皮膚的顏色也隨著環境從鮮綠轉變為墨綠，雄蛙們開始深情地唱著低沉而嘹亮的歌聲，努力吸引雌蛙注意。

動物園表示，台北樹蛙在外觀上，雌蛙的體型（體長約4.5至5.5公分）略大於雄蛙（體長約3.5至4.5公分），牠們和許多的女性一樣，欣賞體格強健、雄壯威武的「歐巴」，因此聲音越低沉、體型越大的雄蛙，更能獲得女士們的青睞。彼此看對眼的台北樹蛙情侶會合力用後腿，將分泌的黏液、卵及精液（體外受精）混合空氣踢打形成卵泡，等受精卵孵化變成小蝌蚪之後，再藉著東北季風所挾帶的雨水，將蝌蚪帶入水域中。

樹蛙 動物園 東北季風

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