三峽光明活動中心今「入厝」 侯友宜陪長者搓湯圓

位於三峽礁溪行政大樓的光明市民活動中心，新北市長侯友宜今日揭牌啟用，未來將設置銀髮俱樂部，預計可提供逾2萬6千名居民使用。侯友宜也特別跟長輩們一同搓湯圓，象徵圓滿。

侯友宜說，這次啟用的光明市民活動中心，前身是三峽戶政事務所，市府挹注經費390萬，改裝成為百坪空間的多功能集會場所，可提供集會及瑜珈、舞蹈、書法等各項研習活動使用，內部設施有按摩椅、桌遊及健身車等休閒器材，還特別規劃法律諮詢室，自今年元月起每周將有律師到場，提供免費諮詢服務。