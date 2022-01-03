三峽光明活動中心今「入厝」 侯友宜陪長者搓湯圓
位於三峽礁溪行政大樓的光明市民活動中心，新北市長侯友宜今日揭牌啟用，未來將設置銀髮俱樂部，預計可提供逾2萬6千名居民使用。侯友宜也特別跟長輩們一同搓湯圓，象徵圓滿。
侯友宜說，這次啟用的光明市民活動中心，前身是三峽戶政事務所，市府挹注經費390萬，改裝成為百坪空間的多功能集會場所，可提供集會及瑜珈、舞蹈、書法等各項研習活動使用，內部設施有按摩椅、桌遊及健身車等休閒器材，還特別規劃法律諮詢室，自今年元月起每周將有律師到場，提供免費諮詢服務。
民政局長柯慶忠表示，全市1032里已有966里成立銀髮俱樂部，其中三峽、林口、貢寮等20區都已達成里里銀髮俱樂部的目標，讓長輩都能在地安老、健康樂活；透過市民活動中心提供的多功能服務，各里更可進而發展地方特色，凝聚社區向心力。
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