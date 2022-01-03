北市疫苗系統僅千人預約 柯文哲籲盡快打滿

台北市疫苗預約系統今天重啟，提供莫德納及BNT第1、2劑及追加劑疫苗，截至下午1時僅1368人完成預約。台北市長柯文哲說，疫情趨緩大家就沒意願，但還是提醒趕快把疫苗打滿。

台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統今天上午9時重啟，柯文哲在台北熊好券線上公開抽籤記者會後接受媒體聯訪表示，台灣人的個性是一窩蜂，所以現在疫情趨緩，大家就沒有意願，預約系統開放半小時，符合資格的10萬人中只有700個人來預約。

柯文哲表示，人都是這樣，沒有疫情的時候就不積極、不想打，疫情來的時候就呱呱叫，所以還是提醒大家趕快打滿，自己的健康自己顧。

對於預約狀況不盡理想，台北市副市長蔡炳坤向中央社記者表示，現在疫情趨緩，民眾比較沒有急迫感，若非出現Omicron變異株，很多打滿2劑的民眾也覺得沒有必要性。

蔡炳坤進一步表示，現在很多醫院有開設門診，還有台北車站接種站持續運作，疫苗接種管道比較多樣化，種種原因都可能導致截至下午1時，僅1368人透過系統完成預約。

蔡炳坤說，台北市疫苗預約系統會持續週期性的運作，隨著符合資格的人每週持續增加，配合多管道持續宣導，透過系統預約的人應該會越來越多。