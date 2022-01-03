日夜不同風貌吸引人 新北鴨鴨公園地景藝術展倒數一周

「2021鴨鴨公園地景藝術展」今年展出不同以往的雪白世界，相當特別，從去年底開展至今已吸引超過5萬人次到訪，新北高灘處表示，這次有不少特別的地景裝置，雪白一片的白色波斯菊更是難得，歡迎民眾在倒數一周把握時間參觀。

鴨鴨公園地景藝術展在去年12月5日開展，至今已超過5萬人次，其中也不少中南部遊客帶一家大小感受雪白夢幻景點。高灘處說明，本屆藝術展內滿滿夢幻造景點綴，在白天是浪漫雪白世界，到了夜晚則變成燈光與星空的交錯場景，閃亮整座公園，吸引不少親子、情侶、網美在假日前來感受童趣又浪漫鴨鴨公園。

高灘處指出，這次展出的地景裝置中，除有4米高可愛的鴨鴨雪屋作為展區的主視覺外、另依循著不同主題設計出鴨鴨聖誕樹、鴨鴨雪人堆、巨大薑餅人在雪白砂池內「泡湯」、小小孩的流星鴨鴨溜滑梯、可以寫字的祈願禮物盒，以及體驗堆雪球及打雪仗的透明雪屋等許多可愛互動性造景，雪白一片的白色波斯菊更是讓許多民眾駐足拚命拍照。

家住三重的遊客張先生表示「來到這裡真的夢幻又很療癒」，今年鴨鴨公園以不同樣貌呈現，白天及夜晚還有不同風貌，怎麼拍都拍不膩，每天下班運動經過都一定會來參觀，同時也介紹親朋好友體驗不同的鴨鴨公園。