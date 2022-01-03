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北市、桃園相繼爆防疫旅館群聚 侯友宜：我會帶隊抽查
北市與桃園近期相繼傳出防疫旅館群聚，新北市夾在中間，又面臨春節返鄉熱潮，新北市長侯友宜今日出席活動，致詞時特別提及上午召開會議，已交代相關局處要「盯好」防疫措施。會後聯訪也說，新北防疫旅館規劃紅黃綠三區的感染區，自己也會帶隊抽查，盼將病毒阻絕於境外。
去年12月中，桃園跟北市相繼出現防疫旅館群聚感染，北市2日晚間再傳出，3例疑似群聚感染的旅館，連同桃園一例，全台已有7家旅館相繼淪陷，新北市夾在中間，又面臨春節返鄉熱潮，侯友宜上午出席三峽光明活動中心啟用典禮，致詞時提及北市防疫旅館群聚案，自己上午召開會議，已經交代相關局處要「盯好」各項防疫措施。
侯友宜會後聯訪也說，因為春節越來越近，不管是7+7、10+7或14天的檢疫期，境外移入都會越來越多人，且omicron肆虐 ，新北有38家共3456間房間，壓力很大。因此春節專案一啟動，就請管控專家，特別規畫紅黃綠三區的感染區，自己也帶隊抽查防疫旅館，衛生局與觀旅局不斷重複抽檢，盼將病毒阻絕境外，不要到社區裡面，未來春節高峰期每天都會去盯，讓民眾過個好年。
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