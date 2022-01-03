快訊

北市Omicron旅館群聚傳播 2例境外「改判本土個案」

直播／今本土+0 無死亡病例 境外25例、美國就占15例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與米可白、錢錢再度相見歡！ 侯友宜連忙再致歉

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
錢錢今天出席活動時，還特別戴有「我是錢錢」的領巾。記者李成蔭／攝影
錢錢今天出席活動時，還特別戴有「我是錢錢」的領巾。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜今日上午與藝人米可白再度相遇，侯友宜再跟米可白說「歹勢」，也開心與米可白的愛狗「錢錢」熱情互動，錢錢在活動中也不斷搖尾巴，似乎相當開心，特別的是，錢錢今天還特別戴有「我是錢錢」的領巾，讓人可以好好認識牠。

新北青年局今正式揭牌成立，不少青年組織成員參與，還邀請到藝人米可白與網紅館長陳之漢一同出席。由於侯友宜之前誤把米可白當成狗狗的名字，因此今天他一到活動會場看到米可白，就趕緊拱手鞠躬跟米可白說「歹勢歹勢」，讓米可白也趕緊跟著拱手鞠躬「沒有啦，你太忙了啦」。

侯友宜之後不斷與米可白寵物狗錢錢熱情互動，錢錢也熱情搖尾巴回應，尤其青年團體在台上熱舞表演時，錢錢不斷搖尾巴，還不停熱情「汪汪汪」，感覺心情相當愉悅。值得注意的是，錢錢今天出席活動時，還特別戴有「我是錢錢」的領巾，似乎是要讓人真正認識牠，別再讓人誤認了。

新北市長侯友宜不斷與米可白寵物錢錢熱情互動。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜不斷與米可白寵物錢錢熱情互動。記者李成蔭／攝影
藝人米可白與寵物錢錢。記者李成蔭／攝影
藝人米可白與寵物錢錢。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右）今天一到活動會場看到藝人米可白，就趕緊拱手鞠躬跟米可白（左）說「歹勢歹勢」，讓米可白也趕緊跟著拱手鞠躬。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右）今天一到活動會場看到藝人米可白，就趕緊拱手鞠躬跟米可白（左）說「歹勢歹勢」，讓米可白也趕緊跟著拱手鞠躬。記者李成蔭／攝影

侯友宜 青年

延伸閱讀

新北青年局正式揭牌成立 侯友宜：讓青年安居樂業永續

影／新北市青年局成立 侯友宜：為青年創造機會

影／侯友宜再遇米可白 連忙道歉化尷尬

韓流再起復出政壇？ 侯友宜：祝福韓國瑜新書大暢銷

相關新聞

快看中獎沒！熊好券2波中獎率1/3 柯文哲：太好用

台北熊好券第二波中獎名單，今天由台北市長柯文哲公開抽獎，不同於前一波中獎率幾乎百分之百，第二波中獎率僅33.8％。柯文哲...

與米可白、錢錢再度相見歡！ 侯友宜連忙再致歉

新北市長侯友宜今日上午與藝人米可白再度相遇，侯友宜再跟米可白說「歹勢」，也開心與米可白的愛狗「錢錢」熱情互動，錢錢在活動...

看緊荷包！北市鄭州、西寧北路口 科技執法抓違規

台北市2020年事故第一名路口，鄭州路、西寧北路口今天正式啟用「路口多功能交通違規科技執法設備」，市警局將透過科技設備採...

女學生搭捷運暈眩、員警送暖 北捷2年救護案達154件

根據統計，台北捷運系統近2年接獲處理救護案件共154件，占為民服務總案件數中的24％，北市捷運警察隊日前於捷運劍潭站發現...

台北樹蛙譜冬季戀歌 小蝌蚪借助東北季風返水域

台北市鄰近山區、包括台北市立動物園內的自然野地，每到冬季總傳出樹蛙「合唱團」的樂章，其實是求偶的歌聲。動物園表示，每年的...

三峽光明活動中心今「入厝」 侯友宜陪長者搓湯圓

位於三峽礁溪行政大樓的光明市民活動中心，新北市長侯友宜今日揭牌啟用，未來將設置銀髮俱樂部，預計可提供逾2萬6千名居民使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。