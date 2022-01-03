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與米可白、錢錢再度相見歡！ 侯友宜連忙再致歉
新北市長侯友宜今日上午與藝人米可白再度相遇，侯友宜再跟米可白說「歹勢」，也開心與米可白的愛狗「錢錢」熱情互動，錢錢在活動中也不斷搖尾巴，似乎相當開心，特別的是，錢錢今天還特別戴有「我是錢錢」的領巾，讓人可以好好認識牠。
新北青年局今正式揭牌成立，不少青年組織成員參與，還邀請到藝人米可白與網紅館長陳之漢一同出席。由於侯友宜之前誤把米可白當成狗狗的名字，因此今天他一到活動會場看到米可白，就趕緊拱手鞠躬跟米可白說「歹勢歹勢」，讓米可白也趕緊跟著拱手鞠躬「沒有啦，你太忙了啦」。
侯友宜之後不斷與米可白寵物狗錢錢熱情互動，錢錢也熱情搖尾巴回應，尤其青年團體在台上熱舞表演時，錢錢不斷搖尾巴，還不停熱情「汪汪汪」，感覺心情相當愉悅。值得注意的是，錢錢今天出席活動時，還特別戴有「我是錢錢」的領巾，似乎是要讓人真正認識牠，別再讓人誤認了。
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