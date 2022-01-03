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熊好券抽籤台北通又當機 柯文哲：要再加強

中央社 / 台北3日電

北市政府今天進行第2波「台北熊好券」抽籤，但台北通APP又發生當機狀況。市長柯文哲說，恐怕要在資通訊基礎建設上投入更多錢，數位基礎建設要再加強。

台北市政府上午10時30分舉行熊好券線上公開抽籤記者會，不過台北通APP卻同時當機，顯示「錯誤。網路連線異常，請稍後再試」字樣。柯文哲在抽完籤後馬上拿起手機查看，應是發現APP不能使用，不斷點按螢幕。

柯文哲會後接受媒體聯訪對此表示，市府推動數位轉型，民眾對數位設備依賴越來越大，資安是很大的問題，恐怕要投入更多錢在資訊及通訊科技基礎建設上，數位基礎建設要再加強，但晶片現在全世界缺貨，有很多計畫出現買不到晶片的問題。

台北市資訊局說明，資訊局雲平台委外廠商預期抽籤記者會後將出現大流量，事先規劃系統組態調整並於上午10時15分重啟系統，原本預計在15分鐘內完成，但重啟流程比預期時間更長，最後在10時45分啟動服務，造成使用者短暫無法進入的狀況。

此外，媒體詢問，前高雄市長韓國瑜昨天舉行新書見面會，柯文哲是否考慮在選舉上與他合作，柯文哲回應，「他辦簽書會是他的權利，韓國瑜要做什麼事都尊重甚至祝福，至於選舉，當然是要爭取每一張選票、每一個人的合作」。

柯文哲 韓國瑜 北市

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