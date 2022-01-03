愛心不落人後 獅子會捐新北市府20輛電動代步車
新北市土城獅子會3日捐贈20輛電動代步車給新北市府，價值近百萬元。土城獅子會長謝文壽表示，他從事公益彩券行業，每天會接觸到身障朋友，了解他們的辛苦，所以號召獅兄們支持，希望幫助弱勢族群，讓他們享有行動上的便利。
代表受贈的新北市副市長劉和然表示，新的一年才剛開始，就接獲土城獅子會的愛心捐贈，特別溫暖；土城會已有42年歷史，之前還捐贈過3輛復康巴士和1輛物資調度車，相當感謝獅友愛心。
劉和然指出，新北市輔具資源中心是全國唯一公辦公營的輔具中心，二手輔具服務成果全國第1，每年回收1萬多件的輔具，市府會先清潔、消毒、維修，再免費媒合給有需要的市民，讓資源循環再利用。
新北市社會局長張錦麗表示，市府去年媒合14輛電動代步車，但輔具中心統計，電動代步車需求量仍高，目前仍有超過30位需求者在等待，此批受贈的電動代步車，將交由輔具中心運用媒合給這些民眾。
國際獅子會300B2區第三專區第五分區主席趙芳淇及土城會眾獅友，一起參加捐贈儀式。20輛電動代步車擺放在市府東側廣場非常的壯觀，獅友們還在現場各騎乘1輛拍照留念，盼讓獅子會的愛心能拋磚引玉，吸引更多民眾出錢出力來幫忙弱勢族群。
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