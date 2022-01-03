快訊

北市Omicron旅館群聚傳播 2例境外「改判本土個案」

直播／今本土+0 無死亡病例 境外25例、美國就占15例

愛心不落人後 獅子會捐新北市府20輛電動代步車

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市副市長劉和然(前排中)代表市府接受新北市土城獅子會捐贈20輛電動代步車。圖／新北市社會局提供
新北市副市長劉和然(前排中)代表市府接受新北市土城獅子會捐贈20輛電動代步車。圖／新北市社會局提供

新北市土城獅子會3日捐贈20輛電動代步車給新北市府，價值近百萬元。土城獅子會長謝文壽表示，他從事公益彩券行業，每天會接觸到身障朋友，了解他們的辛苦，所以號召獅兄們支持，希望幫助弱勢族群，讓他們享有行動上的便利。

代表受贈的新北市副市長劉和然表示，新的一年才剛開始，就接獲土城獅子會的愛心捐贈，特別溫暖；土城會已有42年歷史，之前還捐贈過3輛復康巴士和1輛物資調度車，相當感謝獅友愛心。

劉和然指出，新北市輔具資源中心是全國唯一公辦公營的輔具中心，二手輔具服務成果全國第1，每年回收1萬多件的輔具，市府會先清潔、消毒、維修，再免費媒合給有需要的市民，讓資源循環再利用。

新北市社會局長張錦麗表示，市府去年媒合14輛電動代步車，但輔具中心統計，電動代步車需求量仍高，目前仍有超過30位需求者在等待，此批受贈的電動代步車，將交由輔具中心運用媒合給這些民眾。

國際獅子會300B2區第三專區第五分區主席趙芳淇及土城會眾獅友，一起參加捐贈儀式。20輛電動代步車擺放在市府東側廣場非常的壯觀，獅友們還在現場各騎乘1輛拍照留念，盼讓獅子會的愛心能拋磚引玉，吸引更多民眾出錢出力來幫忙弱勢族群。

獅子會 愛心

延伸閱讀

新北青年局正式揭牌成立 侯友宜：讓青年安居樂業永續

扶輪社助STEAM接軌國際 讓學生「玩」出能力

打造美感跨領域 新北創3中心共學基地

影／新北市鶯歌嘉年華登場 大鳥氣球超吸睛

相關新聞

快看中獎沒！熊好券2波中獎率1/3 柯文哲：太好用

台北熊好券第二波中獎名單，今天由台北市長柯文哲公開抽獎，不同於前一波中獎率幾乎百分之百，第二波中獎率僅33.8％。柯文哲...

與米可白、錢錢再度相見歡！ 侯友宜連忙再致歉

新北市長侯友宜今日上午與藝人米可白再度相遇，侯友宜再跟米可白說「歹勢」，也開心與米可白的愛狗「錢錢」熱情互動，錢錢在活動...

看緊荷包！北市鄭州、西寧北路口 科技執法抓違規

台北市2020年事故第一名路口，鄭州路、西寧北路口今天正式啟用「路口多功能交通違規科技執法設備」，市警局將透過科技設備採...

女學生搭捷運暈眩、員警送暖 北捷2年救護案達154件

根據統計，台北捷運系統近2年接獲處理救護案件共154件，占為民服務總案件數中的24％，北市捷運警察隊日前於捷運劍潭站發現...

台北樹蛙譜冬季戀歌 小蝌蚪借助東北季風返水域

台北市鄰近山區、包括台北市立動物園內的自然野地，每到冬季總傳出樹蛙「合唱團」的樂章，其實是求偶的歌聲。動物園表示，每年的...

三峽光明活動中心今「入厝」 侯友宜陪長者搓湯圓

位於三峽礁溪行政大樓的光明市民活動中心，新北市長侯友宜今日揭牌啟用，未來將設置銀髮俱樂部，預計可提供逾2萬6千名居民使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。