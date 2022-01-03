女學生搭捷運暈眩、員警送暖 北捷2年救護案達154件

根據統計，台北捷運系統近2年接獲處理救護案件共154件，占為民服務總案件數中的24％，北市捷運警察隊日前於捷運劍潭站發現一名女乘客臥躺在月台層石椅上，經查後才知是因血糖過低導致身體不適，捷警即刻通報119救護並購買牛奶及御飯糰供其果腹，視恢復情況後才護送該女搭車離去。

捷警指出，捷運系統2020年接獲處理救護案共69件、其他為民服務件數有185件；20201年救護案件有85件、其他為民服務件數有286件。總計近2年處理救護案有154件、其他為民服務案件共471件。

第一分隊警員莊世昌、張博揚日前晚間6時巡經劍潭站時，發現1名蔡姓女學生臉色蒼白、嘴唇乾裂躺臥在石椅上，上前關切並撥打119通報救護人員，經了解，該女與友人晚上相約台北車站聚會，所以早午餐均未進食，導致血糖過低、頭腦暈眩，在捷運列車上時感到身體不適，其他旅客發現後攙扶下車至月台石椅上休息。

「之後記得要吃飯，並照顧好身體」，捷警了解後，即刻購買御飯糰及牛奶供其果腹，讓蔡女恢復體力，同時觀察其狀況並以安撫情緒，待蔡女身體好轉、救護人員檢查身體相關數據均恢復正常後，再護送搭乘往台北車站方向的捷運。