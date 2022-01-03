新北市青年局掛牌成立 盼打造年輕人友善城市
新北市府青年局今天掛牌成立，首任局長錢念群表示，將調查年輕人的需求並整合資源提供協助，以成為青年求學就業及創業上墊腳石，打造新北市為年輕人的友善城市。
新北市政府今天在板橋區中山路1段166號1樓大廳舉辦青年局成立儀式暨慶祝茶會，許多局處首長及民意代表就參與，包括「館長」陳之漢及藝人米可白帶著愛犬「錢錢」到場，現場氣氛熱烈。
市長侯友宜對外介紹新局長是由37歲，也當過媒體人的錢念群擔任，希望她能理解新北市130萬名年輕人想法，讓青年局能在青年職涯規劃及求學創業中扮演單一窗口角色，跨局處提供資源協助年輕人實現夢想。
錢念群表示，新北市是全國年輕人最多的城市，希望能打造新北市為年輕人的友善城市，讓大家能在新北市實現夢想，青年局要做青年們的墊腳石。
她表示，青年局第一步工作就是傾聽年輕人的聲音，將進行青年生活調查，真正理解大家的需求是什麼，才能整合資源，協助年輕人求學就業及創新創業，實現自我，讓新北市成為對年輕人最有魅力的都市。
市府發布新聞稿表示，錢念群是台北大學公共行政系、台灣大學政治學研究所畢業，曾在美國舊金山的市議員辦公室任實習法務助理，協助分析政策及法案。回台後曾任記者及青創事業創辦人。新北市政府青年事務委員會主任委員由法制局長吳宗憲兼任。
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