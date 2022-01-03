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新北青年局正式揭牌成立 侯友宜：讓青年安居樂業永續

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）與新北青年局長錢念群（左）。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右）與新北青年局長錢念群（左）。記者李成蔭／攝影

新北青年局今正式揭牌成立，不少青年組織成員參與，新北市長侯友宜表示，新北青年人口是全國最多，因此成立單一窗口協助青年逐夢；新北青年局長錢念群也說，將整合各方資源打造青年友好城市。

新北青年局今上午舉辦揭牌儀式，現場不少青年組織、民意代表及局處首長參與，氣氛相當熱鬧。侯友宜表示，新北青年有130萬人，是全國最多，因此希望有單一窗口來整合青年在學、求職、就業、創業等需求，讓青年順利逐夢，在新北安居樂業永續。

新北青年局剛就任的首任局長錢念群也說，新北青年已經佔新北總人口三分之一，因此青年對新北非常重要，未來將整合各方資源打造青年友好城市，讓年輕人可以在新北勇敢逐夢。

錢念群分享，自己不單是青年，同時是一位孩子的母親，過去也曾是青創業者，當時在過程中碰到許多困難、走了一些冤枉路，因此更能感同身受青年需求，接下來會全力以赴達成世代所託付的青年願景，包含軟硬體的環境改善、創新思維及產業實踐等。

全國各縣市中，目前僅有桃園及高雄兩市政府設有青年局，新北是第三座成立的城市，首年度編制員額30人，目前剛起步大約20幾人，皆從各局處調來，其中研考會原本負責相關業務，因此也有7人以上調至青年局。

青年局表示，首年度預算約新台幣1.46億元，局內設有三個科，分別為綜合規畫科、職涯發展科、創業資源科，推動青年參與國際事務、青年公共及社會參與、青年志願服務、青年職涯發展及青年創業、學生與青年社團相關業務等，要協助青年獲得適性探索與發展空間。

新北青年局今正式揭牌成立，不少青年組織成員參與。記者李成蔭／攝影
新北青年局今正式揭牌成立，不少青年組織成員參與。記者李成蔭／攝影
新北青年局長錢念群表示，將整合各方資源打造青年友好城市。記者李成蔭／攝影
新北青年局長錢念群表示，將整合各方資源打造青年友好城市。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，新北青年人口是全國最多，因此成立單一窗口協助青年逐夢。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，新北青年人口是全國最多，因此成立單一窗口協助青年逐夢。記者李成蔭／攝影

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