新北提供托兒設施補助 最高可申請400萬元

新北市勞工局積極輔導企業設置哺(集)乳室、托兒設施或措施，勞工局與勞動部將聯合提供新興建托兒設施連同專業諮詢及教保托育人員人事補助，最高可申請400萬元，另外，職業工會若設置托兒設施也能夠申請相關補助。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵企業辦理托兒服務，企業只要在新北市設置哺(集)乳室、設立托兒設施(托嬰中心、托育家園、幼兒園、職場互助教保服務中心及兒童課後照顧服務中心等)及提供居家式托育服務者，每年皆聯合勞動部補助相關經費。另外，登記在新北市的企業只要發放托兒津貼，也可以獲得補助。

陳瑞嘉指出，2021年度新北市共計補助100家企業辦理托兒服務及哺(集)乳室，補助金額共444萬元。

新北市勞動人口約207萬餘人，其中具工會會員身分者約43萬人，且以職業工會佔多數，計有329家職業工會，超過37萬勞工是職業工會會員。

勞工局表示，職業工會通常是由特定職業人員加入，常為專業技術人員、無一定雇主，譬如新北市汽車駕駛員職業工會、新北市縫紉業職業工會、新北市餐飲業職業工會等。

勞工局指出，這些工會無法由雇主為其提供托兒設施，市府為推動性別工作平權，所以將補助對象擴及至職業工會，鼓勵職業工會設立托兒服務機構，收托所屬受僱者及會員子女，以協助解決勞工托育子女的迫切需求，促進勞工工作與生活的平衡。

勞工局表示，2022年第1梯次從1月1日起受理至2月28日截止，歡迎事業單位及職業工會提出申請。期待與雇主一起解決員工子女托育問題，共同打造健全的職場與家庭生活。