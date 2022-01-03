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台北熊好券第2波抽籤出爐 中籤率3成

中央社 / 台北3日電

北市政府推出「台北熊好券」加碼振興，今天進行第2波抽獎，吸引156萬1219人登記爭奪135萬9333張票券。市府表示，平均中籤率為33.8%，票券將在下午2時前派送至民眾手機。

為振興台北受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響商家，台北市政府推出545萬7000張「台北熊好券」加碼振興，第1波熊好券自去年11月5日抽出並開始使用，使用期限到今年1月2日。

市府統計，截至使用期限為止，共用掉409萬7667張券，剩下135萬9333張票券，吸引156萬1219人登記參與第2波抽籤，比第1波登記人數96萬3308人明顯成長。

台北市政府今天舉行第2波熊好券抽籤記者會，依據系統結果顯示，此次參與民眾抽中住宿券為3萬9250人、佔10.26%，響購券36萬5192人、佔25.72%，市集券5萬451人、佔5.99%，藝文券1萬9622人、佔4.93%，運動券5萬3170人、佔71.31%，平均中籤率為33.8%。

台北市長柯文哲表示，第1波屆期未使用的135萬9333張票券，已全數從原中籤人票夾中抽出，並自動派送至第2波中籤民眾的手機，預計下午2時前陸續派送完畢，民眾可於即日起至2月28日止在台北市境內熊好店家消費。

北市 疫情 住宿券

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