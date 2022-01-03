熊好券2波今抽獎 這券中獎率高達7成 平均中獎率33.8%

台北熊好券第二波今天抽獎，預計中獎民眾，今天下午2時前，就可以陸續派送完畢第二波熊好券，民眾可以使用至2月28日止。北市府表示，這次第二波一共有156萬1219人登記，第一波熊好券未使用的票券有135萬9333張，這波將全數抽出。至於民眾登記的五種票券，以運動券中獎率最高達7成1、其次為饗購券中獎率25.72%、住宿券中獎率10.26%；市集券中獎率5.99%、藝文券中獎率4.93％。平均中籤率為33.8％。

北市府今天由台北市長柯文哲於線上抽出第二波台北熊好券」票券抽出後、系統已自動派送至中獎人的台北通APP票夾・點開熊好券即可掃碼消費，北市府表示，統計熊好券第一波自去年11月5日起開始消費至今年1月2日止，59天共完成409萬7667文易、平均每天有近7萬筆交易量。

市府表示，第二波熊好券登記人數達到156萬1219人，比第一波的登記人數96萬3308人，成長60萬人，顯見熊好券大受國人歡迎。

依據線上抽系統結果顯示、這次參與民眾抽中住宿券的民眾3萬9250人，中獎機率為10.26%；抽中饗購券的民眾36萬5192，中獎率25.72%；抽中市集券的民眾5萬0451人，中獎機率為5.99%；抽中藝文券民眾為1萬9622人，中獎率4.93％、抽中運動券的民眾5萬3170人，中獎率71.31%。平均中籤率為33.8％。