刺網標示、流失通報雙管齊下 減少海漂危害航行和生態

行政院農委會訂定「刺網漁業漁具標示措施」，網具標示措施去年7月1日起實施，網具流失通報措施則在今年1月1日起生效，新北市農業局提醒漁民使用刺網漁具除應依規定標示，因受海況影響、網具纏絡、航安事故或其他原因無法攜回刺網漁具，也要依規定通報，若未通報遭他人拾獲，依漁業法可罰3至15萬元。

漁業處表示，刺網漁具因作業操作較簡易，且成本較低易取得，是台灣普遍的漁業作業方式。市府2018年9月14日公告自2019年1月1日起，在新北市海域作業或攜帶進出新北市漁港的刺網漁具，兩端浮具須標示漁船名稱、統一編號、漁具名稱及刺網層數，另每15公尺間隔內應至少有1顆浮子，標示漁船統一編號。

公告的目的在避免漁民因網具失竊或意外流失蒙受損失，因為漁具有標示所有人，日後有人拾獲，便可發還失主，減少漁具在海中持續漂流，影響漁船航行安全及危及海洋生態環境。

農委員去年1月14日訂定「刺網漁業漁具標示措施」，其中有關網具標示措施同年7月1日起實施，網具流失通報措施則於今年元旦起生效。新北漁業處呼籲漁民依規定標示刺網漁具，網具流失時也應依規定通報，以免違規受罰。