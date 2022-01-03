快訊

宜花東全失守！ 房貸可合理負擔全台只剩這5區

女醫元旦領唱國歌 眼尖網友認出是「最美熱舞新娘」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刺網標示、流失通報雙管齊下 減少海漂危害航行和生態

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
刺網漁業漁具流失通報措施今年元旦起實施，新北漁業處呼籲漁民除依規定標示刺網漁具，若流失時應依規定通報，以免受罰。圖／新北市漁業處提供
刺網漁業漁具流失通報措施今年元旦起實施，新北漁業處呼籲漁民除依規定標示刺網漁具，若流失時應依規定通報，以免受罰。圖／新北市漁業處提供

行政院農委會訂定「刺網漁業漁具標示措施」，網具標示措施去年7月1日起實施，網具流失通報措施則在今年1月1日起生效，新北市農業局提醒漁民使用刺網漁具除應依規定標示，因受海況影響、網具纏絡、航安事故或其他原因無法攜回刺網漁具，也要依規定通報，若未通報遭他人拾獲，依漁業法可罰3至15萬元。

漁業處表示，刺網漁具因作業操作較簡易，且成本較低易取得，是台灣普遍的漁業作業方式。市府2018年9月14日公告自2019年1月1日起，在新北市海域作業或攜帶進出新北市漁港的刺網漁具，兩端浮具須標示漁船名稱、統一編號、漁具名稱及刺網層數，另每15公尺間隔內應至少有1顆浮子，標示漁船統一編號。

公告的目的在避免漁民因網具失竊或意外流失蒙受損失，因為漁具有標示所有人，日後有人拾獲，便可發還失主，減少漁具在海中持續漂流，影響漁船航行安全及危及海洋生態環境。

農委員去年1月14日訂定「刺網漁業漁具標示措施」，其中有關網具標示措施同年7月1日起實施，網具流失通報措施則於今年元旦起生效。新北漁業處呼籲漁民依規定標示刺網漁具，網具流失時也應依規定通報，以免違規受罰。

通報分「海上通報」和「陸上通報」兩種形式，海上通報即漁船船長可利用「短波單邊帶無線電話（SSB）」或「無線電對講機（DSB）」向鄰近漁業通訊電台通報，並請電台協助填寫「刺網漁業漁具流失通報紀錄單」。陸上通報則由漁船船主或船長在進港時，就近到漁港安檢所（站）、區漁會或縣（市）政府填寫通報紀錄單。

漁具清楚標示所有人資訊，拾獲後發還物主，有助減少漁具在海中漂流，影響漁船航行安全及危害海洋生態環境。圖／新北市漁業處提供
漁具清楚標示所有人資訊，拾獲後發還物主，有助減少漁具在海中漂流，影響漁船航行安全及危害海洋生態環境。圖／新北市漁業處提供
漁民若漁具流失，可選擇「海上通報」或「陸上通報」，避免違規受罰。圖／新北市漁業處提供
漁民若漁具流失，可選擇「海上通報」或「陸上通報」，避免違規受罰。圖／新北市漁業處提供

漁民 行政院

延伸閱讀

元旦新制 廢棄漁網遺失未通報可罰15萬

2022元旦起23項生活新制上路 基本工資調至2萬5250元

洗選蛋溯源標示元旦實施 水稻收入保險同時上路

三鳳中街慶耶誕 請來電台甜心凱莉現身

相關新聞

熊好券2波今抽獎 這券中獎率高達7成 平均中獎率33.8%

台北熊好券第二波今天抽獎，預計中獎民眾，今天下午2時前，就可以陸續派送完畢第二波熊好券，民眾可以使用至2月28日止。北市...

刺網標示、流失通報雙管齊下 減少海漂危害航行和生態

行政院農委會訂定「刺網漁業漁具標示措施」，網具標示措施去年7月1日起實施，網具流失通報措施則在今年1月1日起生效，新北市...

選情初探／民眾黨搶食 成最大變數

藍綠兩大黨長期扎根新北市，小黨派幾乎沒有空間，時代力量曾試著敲門，卻以些微票數落選。今年地方選舉綠營號稱「初選比選舉難」...

美灩山漁港 變生物育成基地

新北市漁業處去年與海洋大學合作，在貢寮美灩山漁港內設置田字型箱網育成條石鯛等魚類，熟悉環境再放流到大海生長，試驗發現暫養...

河濱夜跑夯 「聞公廁色變」

台北市夜跑熱，晚間河濱運動人潮多，但許多民眾陳情，河濱公廁缺失多讓人「聞公廁色變」，議員楊靜宇實地體檢後發現，河濱公園公...

百齡橄欖球場盥洗室 下月啟用

大台北地區專門打橄欖球的百齡橄欖球場，因設施沒有盥洗室，常讓球員打完橄欖球後，必須全身髒兮兮、包著雨衣回家，若遇大熱天，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。