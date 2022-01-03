台南80年歷史老街修復立面卻長出白斑「修比沒修還醜」

台南市中西區忠義路與永福路間的中正路，是日治時期台南第一條商業街「末廣町」的所在地，至今仍有店家保持當時的原始樣貌，台南市文化局近年啟動立面整修，但有部分的店面整修後卻出現白色斑塊、好像發霉般，屋主不滿「修了比沒修還醜」，文化局則表示會進一步了解原因。

對於建物白斑，修復西市場的建築師張玉璜則表示，末廣町最具標示性的建築物林百貨，表面是以13溝面磚鋪設，末廣町的建物也大多是用這種磚，在修復時可洗掉表面的汙漬或後來加上去的油漆，有破損的部分除了利用新的磚之外，如果面積不大，會以水泥調色後填補，雖然新舊可能略有色差，但並不會因為時間過去而變成白色，但修復的方法有很多種，還是要看原來的方法是哪一種再加以補救。

台南市成立25年的民間團體文化資產保護協會最近搬遷到中正路上，進駐末廣町的日治時期老屋，協會多年來致力於台南文化資產的保存，這次因緣際會搬到日治時期的商業中心，除了蒐集不少末廣町的資料，在協會展出，也希望能配合文化局重現末廣町的行動，將舉辦末廣町解說活動，讓更多市民與遊客認識老街的歷史。

協會指出，末廣町也稱銀座通，是日治時期都市計畫下形成的新興商業特區，範圍從一丁目到三丁目，約現今忠義路至永福路的中正路段。由台灣總督府地方技師梅澤捨次郎設計、營造商田村作太郎施工，於昭和7年（1932）完工。兩側為3至6樓的鋼筋水泥店舖住宅，採折衷主義風格式建築，保留亭仔腳，並規劃22米道路，成為當時台南市最大、也是第一條經過整體規劃設計的街道。

第一批的建物約有20多棟，最著名的是林百貨，市府在2014年修復，目前是重要的觀光據點，文化局並陸續協助修復末廣町其他約10多棟的商家立面，目前仍在整修中，希望能有更多的商家願意配合，重現末廣町風華。