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台南80年歷史老街修復立面卻長出白斑「修比沒修還醜」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市中西區中正路上的老屋立面經過整修後3年，卻出現白色斑塊，好像發霉一般。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區中正路上的老屋立面經過整修後3年，卻出現白色斑塊，好像發霉一般。記者修瑞瑩／攝影

台南市中西區忠義路與永福路間的中正路，是日治時期台南第一條商業街「末廣町」的所在地，至今仍有店家保持當時的原始樣貌，台南市文化局近年啟動立面整修，但有部分的店面整修後卻出現白色斑塊、好像發霉般，屋主不滿「修了比沒修還醜」，文化局則表示會進一步了解原因。

對於建物白斑，修復西市場的建築師張玉璜則表示，末廣町最具標示性的建築物林百貨，表面是以13溝面磚鋪設，末廣町的建物也大多是用這種磚，在修復時可洗掉表面的汙漬或後來加上去的油漆，有破損的部分除了利用新的磚之外，如果面積不大，會以水泥調色後填補，雖然新舊可能略有色差，但並不會因為時間過去而變成白色，但修復的方法有很多種，還是要看原來的方法是哪一種再加以補救。

台南市成立25年的民間團體文化資產保護協會最近搬遷到中正路上，進駐末廣町的日治時期老屋，協會多年來致力於台南文化資產的保存，這次因緣際會搬到日治時期的商業中心，除了蒐集不少末廣町的資料，在協會展出，也希望能配合文化局重現末廣町的行動，將舉辦末廣町解說活動，讓更多市民與遊客認識老街的歷史。

協會指出，末廣町也稱銀座通，是日治時期都市計畫下形成的新興商業特區，範圍從一丁目到三丁目，約現今忠義路至永福路的中正路段。由台灣總督府地方技師梅澤捨次郎設計、營造商田村作太郎施工，於昭和7年（1932）完工。兩側為3至6樓的鋼筋水泥店舖住宅，採折衷主義風格式建築，保留亭仔腳，並規劃22米道路，成為當時台南市最大、也是第一條經過整體規劃設計的街道。

第一批的建物約有20多棟，最著名的是林百貨，市府在2014年修復，目前是重要的觀光據點，文化局並陸續協助修復末廣町其他約10多棟的商家立面，目前仍在整修中，希望能有更多的商家願意配合，重現末廣町風華。

但其中中國鐘錶的建物卻出現白斑，讓其他有心也想整修的商家怯步，文化局表示，當時是陸續發包整修，可能每一家包商使用的方法不同，會進一步了解原因，釐清責任歸屬。

台南市中西區中正路上的老屋立面經過整修後3年，卻出現白色斑塊，好像發霉一般。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區中正路上的老屋立面經過整修後3年，卻出現白色斑塊，好像發霉一般。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區忠義路與永福路間的中正路是日治時期商店街末廣地的所在地，標的性建築就是林百貨。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區忠義路與永福路間的中正路是日治時期商店街末廣地的所在地，標的性建築就是林百貨。記者修瑞瑩／攝影

台南 文化局

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