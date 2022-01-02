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歡樂耶誕城熄燈夜爆人潮 新北讚：高度自制防疫

中央社 / 新北2日電

被外媒譽為全球令人驚嘆的8棵耶誕樹之一的歡樂耶誕城耶誕樹，將於今晚熄燈，現場湧入人潮；新北市政府表示，活動中看到民眾防疫上高度自制，更讓外國看到台灣防疫成果。

「2021新北歡樂耶誕城」從110年12月3日舉辦到111年1月2日，現場設有「樂高耶誕城」、「樂高歡樂薑餅村」及「樂高耶誕奇幻小鎮」等3大主題燈區及7座天橋夢幻光廊，再加上樂高3D雷射光雕投影秀及連續兩天的巨星耶誕演唱會，每天都吸引許多民眾參與。

觀光旅遊局局長蔣志薇表示，從這場活動可以看到民眾高度防疫自制的表現，感謝民眾配合全程戴口罩及飲食專區等許多作為下，才能讓歡樂耶誕城順利舉辦。

她表示，這次活動讓世界看到台灣疫情從嚴峻到獲得控制，人民在一般戴口罩及實聯制等防疫作為下，就有能正常生活及參加節慶活動的亮眼成果。甚至歡樂耶誕城的耶誕樹還被英國旅遊雜誌Wanderlust推薦為「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹」之一。

她表示，去年耶誕城因疫情攪局提前熄燈，但也舉辦了48天，今年疫情嚴峻下，延後近兩個月的籌備期，舉辦天數縮短為31天，但截至今晚熄燈前仍有許多民眾參與，雖仍未完成人數累計統計，但她相信參與人數不輸往年。

歡樂耶誕城 樂高 新北

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