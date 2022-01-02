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南勢角聯外隧道可行性評估出爐 短期先以智慧交管因應

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北中和南勢角地區有超過10萬人口，卻僅有2條主要聯外道路。圖／新北市中和地政事務所提供
新北中和南勢角地區有超過10萬人口，卻僅有2條主要聯外道路。圖／新北市中和地政事務所提供

新北市中和南勢角一帶地狹人稠，有交通問題，先前的聯外道路研究於近日出爐，新闢東西側聯外隧道方案為最可行。新北交通局表示，短期內將優先推動智慧交通管理因應；立委江永昌認為，該方案有別以往更具經濟效益，他會向中央爭取經費，盼大家通力合作，早日解決在地交通問題。

南勢角地區有超過10萬人口，卻僅有2條主要聯外道路，每到尖峰時刻經常塞車，交通局為此啟動南勢角聯外道路規畫研究，可行性評估並於近日定稿。

報告顯示，從興南路261巷附近出發之東西側聯外道路，因為拆遷少、用地取得較容易，是較為可行的方案；市府擬分兩階段執行，優先闢建西側隧道連接中興路，再開闢銜接終於新店祥和路之東側隧道，工程執行年期至少需要8年，總計含用地取得、拆遷補償及建設經費粗估需36.2億元。

交通局說明，短期內將優先推動智慧交通管理因應，初步規畫於景平路、安樂路、景安路及南山路等4個路口周圍執行，目前已向交通部爭取經費補助。

江永昌表示，他過去就為此向內政部與市府爭取700萬經費啟動評估，結果此次報告得到有別以往方案的重大突破，是一條更具經濟效益的全新路廊；南勢角建案新增迅速，交通問題只會更加惡化，若現在不改善，未來一定會後悔，盼大家通力合作，結合短中長期方案，解決在地交通問題。

南勢角

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