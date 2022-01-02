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幸運名單出爐！ 熊好券400萬筆萬華出現 11人獲3千大禮

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
今天是台北熊好券第1波使用最後一天，下午16點15分第400萬筆交易的幸運得主，也在台北市萬華區出現。圖／北市府提供
今天是台北熊好券第1波使用最後一天，下午16點15分第400萬筆交易的幸運得主，也在台北市萬華區出現。圖／北市府提供

今天是台北熊好券第1波使用最後一天，下午16點15分第400萬筆交易的幸運得主，也在台北市萬華區出現，北市府表示，今天下午16點15分39.347秒至16點15分41.738秒間完成交易的11位幸運兒，明天（3日）中午前將收到台北通系統自動派發價值3千元的「大滿貫」加碼禮票券，使用期限可至今年2月28日止。

北市府表示，熊好券自去年11月5日發行至今，已累積超過400萬筆交易，秘書長陳志銘也提醒，目前持有熊好券的民眾，今天24時過後，第1波發行的熊好券就會屆期失效，請尚未使用的民眾保握最後消費時間。

至於熊好券第400萬筆交易前後各5位消費者，合計11位幸運兒，將獲得價值3000元的「大滿貫」加碼禮（包括住宿券1000元、饗購券500元、藝文券500元、運動券500元、市集券500元）。

北市 住宿券

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