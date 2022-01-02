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新北通學廊道改善安全又舒適 今年要拚「4年50所」達標
為打造安全舒適通學環境，新北工務局自108年起推動「通學廊道安全改善計畫」，移除人行道上障礙物，並與學校協調圍牆退縮，使人行道更寬敞、避免人車爭道，目前已完成38所，剩下12所也陸續動工，要拚今年底前達成「4年50所」的目標。
新北過去有些校園周遭人行道過窄，路線上可能還會經過變電箱、電線桿及佈告欄等，學童上下學時人車一多，就容易出現人車爭道情形，市府近年推動通學廊道改善計畫，要打造更舒適安全的行走空間。
工務局長詹榮鋒指出，通學廊道改善工程以人本為考量，包括設置符合規範無障礙通行道、將影響通行的燈桿及電箱等一併遷移至設施帶，或協調學校圍牆退縮，增加人行道空間等，形塑出整齊且便於步行的通行環境。
工務局說明，新北在108年完成11所學校、109年完成15所學校，去年則完成蘆洲區鷺江國小、汐止區白雲國小、五股區五股國小、三重區五華國小、新莊區新泰國中、永和區永平高中、板橋區新埔國中、溪崑國中、樹林區三多國小、中和區光復國小、錦和高中、積穗國小等12所學校，3年共計完成38所學校周邊環境改善。
養工處補充，3年38所總經費約5.79億元，其中14案更爭取獲得中央前瞻計畫補助經費約1.96億元，改善總長度達20.35公里，改善面積4萬3358公尺，受惠的學校師生約有7.3萬人。養工處長馮兆麟表示，預計今年將完成計畫中最後的12所學校，已動工的包含板橋國小、板橋高中、海山高中、新莊國小、深坑國中等，其它則尚在規劃或招標，要拚年底前達成「4年50所」的目標。
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