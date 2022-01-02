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沒落漁港轉型復育基地 新北聯手海大架設箱網育成魚類

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
設立於美灩山漁港的田字型箱網，作為中間育成設施。圖／新北市漁業處提供
設立於美灩山漁港的田字型箱網，作為中間育成設施。圖／新北市漁業處提供

為推動漁港轉型及海洋復育，新北去年與國立台灣海洋大學合作育成計畫，在漁港內設置田字型箱網作為中間育成設施，將魚類短期飼養在箱網內，等熟悉海洋環境後，再放流到大海中。原本當地漁民及漁會對計畫抱持懷疑，經試驗證實條石鯛暫養活存率達99%，轉而願意協助巡護中間育成的設施與魚類。

新北自2019年推動「嗨漁港」計畫，賦予漁港多元利用或轉型機會。其中和美漁港與美艷山漁港，分別轉型為生態復育中心，及栽培漁業中間育成基地，結合專業的培育復育與現有東北角海域，進行永續海洋資源。

新北這次委託海大助理教授徐德華執行育成計畫，在美灩山漁港設置栽培漁業中間育成設施，並搭配多營養層次水產養殖，最大程度地減少能量損失和環境惡化。多營養層次可將一種物種的未食用餌料和排泄物被重新利用，轉化為另一種物種的餌料、肥料和能量，通過養分循環，將生產效率提高。

徐德華表示，去年測試虎斑烏賊、條石鯛、水晶鳳凰螺、牡蠣以及三種大型藻類（石蓴、硬毛藻、紅翎藻），進行多營養層次水產養殖測試。初步試驗證實，條石鯛在箱網暫養1個月期間的活存率高達99%，搭配養殖大型海藻與吊掛牡蠣，有效防止投餵所造成的殘餌與氨氮廢物汙染，並吸引天然餌料，逐漸減少對放流魚隻的投餵；海藻與牡蠣同時提供稚魚及野生魚群的庇護所，達到棲地營造的效果。

此外，並考量箱網附著物增長情形與中間育成的效益，中間育成以3至14天為最佳，以不超過一個月為限。若放流的種苗數量較多，中間育成也可以達到多批次分散的作用，避免一次性大量的種苗釋放至野外。他說，中間育成並非養殖，而是減緩魚苗在運送過程的緊迫壓力，並提供評估魚苗存活率的根據。

雖然計畫實行前，當地漁民與漁會抱有疑慮，不過目睹研究團隊每日巡護及觀察放流魚種後，轉為肯定計畫成效，並表示願意協助巡護中間育成的設施與魚類，未來可擴大在地居民與漁民的參與度，並參考放流建議物種，以永續維持此中間育成場域。

新北市漁業處表示，藉由美灩山漁港栽培漁業中間育成計畫，未來美灩山漁港為放流前生物適應的前哨站，同時呼籲民眾，請勿打撈或垂釣箱網內中間育成魚種。

條石鯛在中間育成期間皆健康且成長良好。圖／新北市漁業處提供
條石鯛在中間育成期間皆健康且成長良好。圖／新北市漁業處提供
將條石鯛魚苗放入中間育成箱網。圖／新北市漁業處提供
將條石鯛魚苗放入中間育成箱網。圖／新北市漁業處提供

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