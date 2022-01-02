侯家軍開跑？侯友宜參參拜新莊廟宇主動介紹戴湘儀

新北市長侯友宜今日帶著市府副發言人戴湘儀到新莊參拜廟宇，還在致詞時特別向地方人士介紹戴湘儀，外界解讀，這是在為戴參選新莊區議員選戰鋪路。侯友宜表示，戴湘儀是個努力的人，只要願意為國家做事，都絕對都是好事情。戴湘儀則回應，請大家再給她一點時間，未來會再跟大家報告。

侯友宜今日帶著市府團隊至新莊慈祐宮、武聖廟、地藏庵參拜，視察宮廟防疫情形，並感謝3大廟宇長期協助市府推動各項政策。特別的是，侯友宜在致詞時，特別向在場的地方人士介紹戴湘儀的名字，大家好奇，此舉是不是在幫戴參選鋪路。

侯友宜指出，戴湘儀是努力認真做事的人，她與市府2年多來都在並肩作戰，任何年輕的朋友願意為國家前途做事，都是好事，年輕的朋友，想做什麼都是他自己來決定，什麼角色都可以，願意為國家人民做事，才是最重要的事。

侯友宜回應，他3年前出來選舉時，首站就是到從小保佑他最多的媽祖廟來祈求新北市、新莊平安，大家去年都受到疫情影響，而今年是虎年，他希望媽祖能保佑大家平安，虎虎生風，賺大錢，所以是希望大家平安，媽祖婆可以給新北市民照顧與保佑。

戴湘儀表示，近期有許多選舉傳聞，不過她現在還是在市府跟著侯友宜在做事情，以市政為主，至於未來的規畫，請大家再給她一段時間，之後會跟好好來報告。