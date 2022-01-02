新北「城市減法」3年拆30座陸橋 今年陸續封地下道

為改善市容、推動城市美學，新北工務局近年持續推動「減法工程」，在三年內拆除30座陸橋，打造友善人行環境，用路人視線也豁然開朗，未來除以每年拆除6座以上為目標，也要將「減法工程」延伸到全市剩餘的26座地下道。

隨時代演進，路權觀念逐漸發展成「以人為本」，都會考量長者、身障人士或推嬰兒車民眾的方便性，像早期陸橋就滿不友善，且墩柱占據平面人行空間，民眾行走也不方便，甚至造成人車爭道及行走安全問題。

工務局說，養工處自108年起成立人行陸橋拆除專案，三年共計拆除30座使用率低的人行陸橋，目前全市還剩下114座人行陸橋。養工處長馮兆麟表示，每座陸橋拆除都依「新北市人行陸橋存廢SOP」，與交通局、警察局及各轄區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識。

馮兆麟說，取得共識後還會透過試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集有無具體反對意見，最後才執行拆除工程；拆完後也會於原橋墩處設置QR code磚面，讓民眾可以藉由手機掃描方式連結至陸橋簡介，紀錄陸橋的歷史。

工務局長詹榮鋒指出，拆除閒置陸橋是工務局近年推動的「減法建設」，不只能打開被遮蔽的天際線、提升市容，同時也可將例行維護經費用於其它公共設施，讓行政資源更有效地運用，達到雙贏結果。

詹榮鋒說，城市在達成第一步「減法」後，將能讓「加法」建設在推動上更順暢，因此未來會持續以每年拆除6座以上為目標。另外，工務局從今年起也將陸續展開封閉地下道專案，並以永和區林森路地下道作為首座試辦標的，配合極端氣候改做滯洪池，舒緩暴雨來襲情況。