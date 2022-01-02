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東友扶輪社展3千學童創意徵圖 台中市府、捷運站看得到

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式。圖／鄭永南提供

為啟發學童創意想像、涵養美學，台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，總計獲得國內外3560張參賽作品，並在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式。

展出地點分別在台中捷運市府站、松竹站和市府惠中樓；除了惠中樓部分明天展出，捷運市府站、松竹站也特別設置「藝文廊」24日已開始展出，歡迎大家到市府或搭捷運時能參觀、指導。

東友扶輪社社長鄭永南說，東友扶輪社長年致力社會服務、公益，2021至2022年度適逢授證25周年，社友們重視企業的社會責任（CSR），希望對環境、人文教育、美學推廣、永續發展能有所貢獻，因此舉辦這次活動。

他說，舉辦想像創意畫徵圖目的在啟發參與學童創意想像涵養美學 ，希望身處在這片土地上有我們自己的情感接觸和感受，對於未來也有不同想像希望或是期許，也讓參與學生們一起揮灑彩筆，歡樂想像、成就自我。

創作徵圖概念從形式、格局、方法、意義都是首創，主題定為「現在、未來」並規定創作在畫面中按照自己的想法區隔出兩個區塊，一區為現在、一區為未來；內容也許是環境的關懷，也或許是自己的志願，更可以是自己的希望，啟發孩子的創作想像發揮。

徵圖對象除了有國中組、國小高年級組、中年級組、低年級組，更有國外學童和兒童之家院童共同參與；徵圖期間收到國內外3560張參賽作品，繪畫能力和想像都非常精彩。

台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，社長鄭永南（右）和社友們上午齊聚市府惠中樓會場參觀。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，社長鄭永南（右）和社友們上午齊聚市府惠中樓會場參觀。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式，社長鄭永南（左五）和社友們上午齊聚市府惠中樓會場參觀。圖／鄭永南提供
台中東友扶輪社最近舉辦首屆「現在．未來，想像創意畫徵圖」比賽，在專家學者公開評審下選出其中250幅作品展出，其餘作品也以影音方式呈現，上午舉辦頒獎及開幕儀式，社長鄭永南（左五）和社友們上午齊聚市府惠中樓會場參觀。圖／鄭永南提供

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