東門市場全新霓虹燈裝置藝術 燈籠點亮年味十足

新竹市府投入5300萬元替東門市場規畫耐震補強、拉皮等整建工程，讓50年老市場「體質大改造」，市長林智堅今指出，東門市場從數年內從個位數攤位至今已有上百攤位進駐，這次一樓手扶梯區域全新設置「東門霓好」霓虹燈裝置藝術，有七彩的店家招牌、招財貓、燈籠、鳳梨、魚等市場元素，用霓虹燈意象回應青年活力與夜生活熱鬧氛圍，也迎接將到來的農曆春年，預計成新春打卡點，展期至3月31日。

林智堅表示，位於東門市場一樓的手扶梯，為1977年間地標建築，這次邀請設計團隊設計霓虹燈裝置藝術，將老地標轉譯再現，透過美學介入、設計轉換，賦予其更多可能性，串起市場的過去與未來。

產發處說明，「東門霓好」裝置藝術採用霓虹燈管、鐵件、壓克力材料構成，使用五顏六色的店家招牌，市場用語還暗藏中、英、日文在其中，視覺裝置的交錯構成，形塑庶民文化與市場頭家的生活縮影。作品更透過暗色調空間配上大量霓虹燈飾，營造時空的紊亂感，更回應青年的活力與夜生活的熱鬧氛圍。

在不同色系的燈光交織下，展現空間從清晨到夜晚的感受變化，也像一段寫在空間裡的文字，讓旅人沈浸體會光線的律動、韻律，猶如穿越另一時空的朦朧夢境，展現新舊台潮的文化風貌，也代表揮別黑暗的疫情時期，迎向彩色的夢想與未來的希望。