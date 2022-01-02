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東門市場全新霓虹燈裝置藝術 燈籠點亮年味十足

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
一樓手扶梯區域全新設置「東門霓好」霓虹燈裝置藝術，用霓虹燈意象回應青年活力與夜生活熱鬧氛圍，也迎接將到來的農曆春年，預計成新春打卡點。圖／市府提供
一樓手扶梯區域全新設置「東門霓好」霓虹燈裝置藝術，用霓虹燈意象回應青年活力與夜生活熱鬧氛圍，也迎接將到來的農曆春年，預計成新春打卡點。圖／市府提供

新竹市府投入5300萬元替東門市場規畫耐震補強、拉皮等整建工程，讓50年老市場「體質大改造」，市長林智堅今指出，東門市場從數年內從個位數攤位至今已有上百攤位進駐，這次一樓手扶梯區域全新設置「東門霓好」霓虹燈裝置藝術，有七彩的店家招牌、招財貓、燈籠、鳳梨、魚等市場元素，用霓虹燈意象回應青年活力與夜生活熱鬧氛圍，也迎接將到來的農曆春年，預計成新春打卡點，展期至3月31日。

林智堅表示，位於東門市場一樓的手扶梯，為1977年間地標建築，這次邀請設計團隊設計霓虹燈裝置藝術，將老地標轉譯再現，透過美學介入、設計轉換，賦予其更多可能性，串起市場的過去與未來。

產發處說明，「東門霓好」裝置藝術採用霓虹燈管、鐵件、壓克力材料構成，使用五顏六色的店家招牌，市場用語還暗藏中、英、日文在其中，視覺裝置的交錯構成，形塑庶民文化與市場頭家的生活縮影。作品更透過暗色調空間配上大量霓虹燈飾，營造時空的紊亂感，更回應青年的活力與夜生活的熱鬧氛圍。

在不同色系的燈光交織下，展現空間從清晨到夜晚的感受變化，也像一段寫在空間裡的文字，讓旅人沈浸體會光線的律動、韻律，猶如穿越另一時空的朦朧夢境，展現新舊台潮的文化風貌，也代表揮別黑暗的疫情時期，迎向彩色的夢想與未來的希望。

產發處表示，擁有百年歷史的東門市場從日治時期公有市場轉型再造為老派摩登的文青新熱點，早上是販售生鮮蔬果的傳統市場，每到傍晚時分，燒烤店、日本料理店、酒吧的招牌一間間亮起，搖身一變成為時髦的不夜城，新時代的浪潮，在這座具有百年風華的老市場中崛起，邀請民眾到東門市場吃美食、拍照打卡及深入探索市場內各種類型攤商。

一樓手扶梯區域全新設置「東門霓好」霓虹燈裝置藝術，用霓虹燈意象回應青年活力與夜生活熱鬧氛圍，也迎接將到來的農曆春年，預計成新春打卡點。圖／市府提供
一樓手扶梯區域全新設置「東門霓好」霓虹燈裝置藝術，用霓虹燈意象回應青年活力與夜生活熱鬧氛圍，也迎接將到來的農曆春年，預計成新春打卡點。圖／市府提供
新竹市府投入5300萬元替東門市場規畫耐震補強、拉皮等整建工程，讓50年老市場「體質大改造」。圖／市府提供
新竹市府投入5300萬元替東門市場規畫耐震補強、拉皮等整建工程，讓50年老市場「體質大改造」。圖／市府提供
一樓手扶梯區域全新設置「東門霓好」霓虹燈裝置藝術，用霓虹燈意象回應青年活力與夜生活熱鬧氛圍，也迎接將到來的農曆春年，預計成新春打卡點。圖／市府提供
一樓手扶梯區域全新設置「東門霓好」霓虹燈裝置藝術，用霓虹燈意象回應青年活力與夜生活熱鬧氛圍，也迎接將到來的農曆春年，預計成新春打卡點。圖／市府提供

裝置藝術 林智堅

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