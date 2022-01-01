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跨年人潮被新北煙火秀吸走？ 北市：連假效應
北市2022跨年晚會順利舉行，但跨年時分現場只有11萬人，與過去市府動輒宣稱破百萬人相去甚遠；新北首次在淡水河畔舉辦煙火活動，就吸引23萬人欣賞。主辦活動的新北文化局認為，相較101煙火，淡水河煙火很新奇，且更適合全家出遊。北市觀傳局則認為，今年比去年人數上升，節目精彩度也不輸其他縣市，可能是連假效應，多少帶動民眾往外縣市跑。
新北市交通局長鍾鳴時說，以中華電信資訊監控現場人潮，煙火施放時現場有8萬人，但同時間淡水河沿岸至八里約有23萬人欣賞煙火秀；北市觀傳局則統計，府前廣場跨年晚會在跨年時分，管制區內人數為5萬3994人，加上市府外圍、信義商圈等待煙火及觀賞晚會節目民眾預估至少超過11萬人。
「原本預估5萬人，但人數比預期還多。」主辦活動的新北文化局長龔雅雯說，對很多人來說，101煙火已經舉辦很多年，新北辦煙火卻很新奇，且很多縣市都是跨年演唱會，應該要照顧不同年齡族群，所以這次跟劇團合作，現場有許多是全家出遊，從白天就在淡水一路玩。
其實跨年當晚趕去淡水的人，從捷運人數就可看出端倪，北捷淡水站當天下午5時到晚間8時的出站人數約有1.4萬人次，比去年12月每周六同時段6200人次，足足多了一倍。
北市觀傳局長劉奕霆表示，今年疫情趨緩後，和去年相比，人數算是直線上升。台北市跨年也每年都會加入新的元素，精彩度、內容豐富度不會輸給其他縣市，北市表現不錯。不過，劉奕霆也說，其他縣市的活動也有同亮點，加上連假的關係，多少會帶動民眾往外縣市跑的意願。
跨年夜少了放連假的上班族，也讓北捷可以喘口氣。但北市觀傳局分析，這次跨年周邊捷運4站運量24.2萬人次，較11月、12月周六同時段平均運量增加約12.6萬人次，持續受到民眾熱烈期盼參與。
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