快訊

被問卸任北市長後要去哪 柯文哲：回台大報到

疑不滿遭人背後說壞話 醉男酒駕衝檳榔攤砍女店員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨年人潮被新北煙火秀吸走？ 北市：連假效應

聯合報 / 記者江婉儀鍾維軒／新北即時報導
新北市府今晚跨年夜將首度在淡江大橋跨河舉行煙火秀，在漁人碼頭情人橋上的夜空綻放萬紫千紅，開啟跨年夜的浪漫。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
新北市府今晚跨年夜將首度在淡江大橋跨河舉行煙火秀，在漁人碼頭情人橋上的夜空綻放萬紫千紅，開啟跨年夜的浪漫。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

北市2022跨年晚會順利舉行，但跨年時分現場只有11萬人，與過去市府動輒宣稱破百萬人相去甚遠；新北首次在淡水河畔舉辦煙火活動，就吸引23萬人欣賞。主辦活動的新北文化局認為，相較101煙火，淡水河煙火很新奇，且更適合全家出遊。北市觀傳局則認為，今年比去年人數上升，節目精彩度也不輸其他縣市，可能是連假效應，多少帶動民眾往外縣市跑。

新北市交通局長鍾鳴時說，以中華電信資訊監控現場人潮，煙火施放時現場有8萬人，但同時間淡水河沿岸至八里約有23萬人欣賞煙火秀；北市觀傳局則統計，府前廣場跨年晚會在跨年時分，管制區內人數為5萬3994人，加上市府外圍、信義商圈等待煙火及觀賞晚會節目民眾預估至少超過11萬人。

「原本預估5萬人，但人數比預期還多。」主辦活動的新北文化局長龔雅雯說，對很多人來說，101煙火已經舉辦很多年，新北辦煙火卻很新奇，且很多縣市都是跨年演唱會，應該要照顧不同年齡族群，所以這次跟劇團合作，現場有許多是全家出遊，從白天就在淡水一路玩。

其實跨年當晚趕去淡水的人，從捷運人數就可看出端倪，北捷淡水站當天下午5時到晚間8時的出站人數約有1.4萬人次，比去年12月每周六同時段6200人次，足足多了一倍。

北市觀傳局長劉奕霆表示，今年疫情趨緩後，和去年相比，人數算是直線上升。台北市跨年也每年都會加入新的元素，精彩度、內容豐富度不會輸給其他縣市，北市表現不錯。不過，劉奕霆也說，其他縣市的活動也有同亮點，加上連假的關係，多少會帶動民眾往外縣市跑的意願。

跨年夜少了放連假的上班族，也讓北捷可以喘口氣。但北市觀傳局分析，這次跨年周邊捷運4站運量24.2萬人次，較11月、12月周六同時段平均運量增加約12.6萬人次，持續受到民眾熱烈期盼參與。

新北市府今晚跨年夜將首度在淡江大橋跨河施放13分14秒「光耀新北－1314就愛你跨河煙火秀」，在漁人碼頭情人橋上的夜空綻放萬紫千紅，開啟跨年夜的浪漫。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
新北市府今晚跨年夜將首度在淡江大橋跨河施放13分14秒「光耀新北－1314就愛你跨河煙火秀」，在漁人碼頭情人橋上的夜空綻放萬紫千紅，開啟跨年夜的浪漫。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

跨年晚會 淡水河 觀傳局 北捷

延伸閱讀

被問卸任後要去哪 柯文哲：回台大報到

台中雞排店「佔公路」跨年放煙火惹民怨 警開單告發

劍湖山8分8秒煙火璀璨迎向2022 元旦壽星入園只要1元

疫情下告別2021！多國跨年活動、慶典一次看

相關新聞

新北耶誕城獲英媒推薦 「全球令人讚嘆的8棵耶誕樹」榜上有名

台灣疫情相較國外穩定控制，今年新北歡樂耶誕城照常舉辦。新北市觀光旅遊局長蔣志薇說，英國知名旅遊媒體「Wanderlust...

獨／新北元旦寶寶較往年少 市府辦未婚聯誼促生育

往年許多家長會選在元旦當天生產，給寶寶取個好兆頭，光是2017年元旦當天就有91位寶寶誕生，但今年新北市截至上午10時統...

跨年人潮被新北煙火秀吸走？ 北市：連假效應

北市2022跨年晚會順利舉行，但跨年時分現場只有11萬人，與過去市府動輒宣稱破百萬人相去甚遠；新北首次在淡水河畔舉辦煙火...

影／金山農地罕見「小天鵝」嬌客現蹤 吸引鳥友拍攝

新北市金山區一處農地今天元旦出現1隻小天鵝幼鳥，在農地上覓食活動，住在金山30多年的鳥友賴建興說，是第一次親眼看到小天鵝...

漁人碼頭放煙火 淡海輕軌運量創歷史第3高

淡水漁人碼頭昨天8時展開「光耀新北—1314就愛你跨河煙火」，為全台首見跨河煙火秀，施放13分14秒，吸引大批民眾到場觀...

台北市外送車禍持續上升 議員批：自治條例成效不彰

台北市政府首先制定外送平台業者管理自治條例，減少外送事故並保障外送員安全。但市議員吳沛憶指出，去年前3季，外送車禍件數與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。