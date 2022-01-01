獨／新北元旦寶寶較往年少 市府辦未婚聯誼促生育

往年許多家長會選在元旦當天生產，給寶寶取個好兆頭，光是2017年元旦當天就有91位寶寶誕生，但今年新北市截至上午10時統計僅16位寶寶出生、待產14位。新北市民政局表示，今年將加緊辦理未婚聯誼、聯合婚禮等活動，促進新北市生育率。

新北市平均每日約55名寶寶出生，新北市衛生局統計，新北市的元旦寶寶2017年有91位、2018年89位、2019年88位；2020年年62位、2021年71位。但今天2022年元旦，統計截至上午10時僅16位元旦寶寶出生，待產14位，合計僅30人。

新北市為促進生育率，生育第一、二胎可獲得兩萬元補助，今天新制上路第3胎生育獎勵金提高至3萬元，同性配偶收養也能請領生育獎勵金，及放寬新生兒出生日前10月，父或母戶籍地為基隆、台北或桃園者，皆併計設籍於新北期間，都可領取生育獎勵金。

面對新生兒出生率偏低，新北市民政局表示，由於去年疫情因素無法辦理活動，今年疫情趨緩後，將加緊舉辦未婚聯誼、聯合婚禮等活動，希望藉由活動媒合新人，促進新北市生育率。